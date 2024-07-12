Камеры Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra сравнили по качеству фото и видео

Селфи-камера у Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra может записывать видео в 4К 60 к/с. Все модели при этом сильно засвечивают задний фон днём, если этот фон яркий. Например, если сзади закат. При этом угол обзора немного больше, чем у остальных, у Pura70.

Основная камера в 4К 60 к/с днём при ярком солнце снимает всё на всех смартфонах примерно одинаково. У всех камер при использовании оптического зума есть небольшое дрожание. При этом Pura70 может приближать максимум в 5 раз, а остальные — в 3,5.

Вечером и ночью на основную камеру в 4К 60 к/с версия Ultra снимает немного похуже, чем остальные. А лучше всех справляется с этим обычный Pura70.

Днём фотографии на Pura70 Pro получаются временами с меньшим количеством деталей, чем на остальных моделях. Однако в большинстве случаев разница при хорошем освещении между смартфонами нет.

Фото людей получаются днём примерно одинаковыми во всех случаях. Хотя иногда обычный Pura70 делает снимки лучше.