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Опубликовано 12 июля 2024, 21:45
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Камеры Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra сравнили по качеству фото и видео

Всегда ли Ultra-версия лучше?
На YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировали по качеству фото- и видеосъёмки смартфоны Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra.
Камеры Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra сравнили по качеству фото и видео
© The Real Tech

Селфи-камера у Huawei Pura70, Pura70 Pro и Pura70 Ultra может записывать видео в 4К 60 к/с. Все модели при этом сильно засвечивают задний фон днём, если этот фон яркий. Например, если сзади закат. При этом угол обзора немного больше, чем у остальных, у Pura70.

Основная камера в 4К 60 к/с днём при ярком солнце снимает всё на всех смартфонах примерно одинаково. У всех камер при использовании оптического зума есть небольшое дрожание. При этом Pura70 может приближать максимум в 5 раз, а остальные — в 3,5.

Вечером и ночью на основную камеру в 4К 60 к/с версия Ultra снимает немного похуже, чем остальные. А лучше всех справляется с этим обычный Pura70.

Днём фотографии на Pura70 Pro получаются временами с меньшим количеством деталей, чем на остальных моделях. Однако в большинстве случаев разница при хорошем освещении между смартфонами нет.

Фото людей получаются днём примерно одинаковыми во всех случаях. Хотя иногда обычный Pura70 делает снимки лучше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

При этом даже в ночное время разница между фото всё же несущественная. Даже при использовании зума снимки очень близки.

На селфи-камеру фотографии тоже вышли примерно одинаковыми по качеству.