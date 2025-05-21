Камеры игрового Poco F7 Ultra сравнили с камерофоном Xiaomi 14T Pro

У Poco доступна запись портретного видео на сверхширокоугольную камеру, чего нет у Xiaomi. Также есть небольшая разница между смартфонами в цветопередаче (на дневных снимках).

Селфи-камера у Xiaomi может записывать видео максимум в 4К, а у Poco - в 1080р. При этом динамический диапазон лучше у F7 Ultra.

Во время видеосъёмки переключаться между основным и другими объективами на Xiaomi можно при помощи одного касания, на Poco же нужно увеличивать масштаб пальцами.

При слабом освещении со съёмкой на фронтальную камеру 14T Pro справляется лучше за счёт поддержки 4К. Но цвета более естественные на Pосо.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.