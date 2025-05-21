Камеры игрового Poco F7 Ultra сравнили с камерофоном Xiaomi 14T Pro

Камеры игрового Poco F7 Ultra сравнили с камерофоном Xiaomi 14T ProИ явного победителя среди них нет
У Poco доступна запись портретного видео на сверхширокоугольную камеру, чего нет у Xiaomi. Также есть небольшая разница между смартфонами в цветопередаче (на дневных снимках).
Селфи-камера у Xiaomi может записывать видео максимум в 4К, а у Poco - в 1080р. При этом динамический диапазон лучше у F7 Ultra.
Во время видеосъёмки переключаться между основным и другими объективами на Xiaomi можно при помощи одного касания, на Poco же нужно увеличивать масштаб пальцами.
При слабом освещении со съёмкой на фронтальную камеру 14T Pro справляется лучше за счёт поддержки 4К. Но цвета более естественные на Pосо.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
У Xiaomi 14T Pro отличная селфи-камера: она может снимать в 4К, имеет очень широкий угол обзора. В то же время у Poco F7 Ultra лучше макро и портретная съёмка, а также мощнее процессор (Snapdragon 8 Elite).