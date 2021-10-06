Камеры iPhone 13 Pro Max за $1100 и Pixel 5A 5G за $540 сравнили

Камеры iPhone 13 Pro Max за $1100 и Pixel 5A 5G за $540 сравнилиВ нескольких случаях фото на Pixel получались лучше, чем на iPhone
Ведущий Филипп Беликов проверил качество видеосъёмки и фотосъёмки в разных условиях у iPhone 13 Pro Max и Pixel 5A 5G. В видео он обращал внимание на детализацию, стабилизацию, цветопередачу. При сравнении фотографий важно было оценить работу режимов, "прорисовку" деталей, естественность цветов, качество фото при разном освещении.
Одно из нововведений на iPhone - киноэффект, а вот камера Pixel не может похвастаться функциональностью вообще: у неё нет никаких режимов. Однако при этом смартфон Apple сильно подчёркивает цвет глаз, настолько, что выглядит это неестественно.
В 4К 60 к/с стабилизация на обоих аппаратах работает не особо хорошо. При этом на iPhone выходит чуть более контрастная картинка в этом случае.
В Full HD 30 к/с у смартфона Apple есть возможность переключаться в любой момент на широкоугольную камеру (а вот у Pixel нет подобной функции), а также угол охвата у него шире, чем у гаджета компании Google.
Ещё одно отличие в функциональности смартфонов заключается в съёмке на iPhone 13 Pro Max в 4К 60 к/с, в то время как Pixel 5A 5G предлагает 60 к/с лишь в Full HD. Ну, и, что ожидаемо, на аппарате Apple лучше динамический диапазон, поэтому на видео меньше засветов.
В вечернее время при съёмке видео первым, на что обращает внимание ведущий, оказывается цветопередача. На iPhone оттенки более тёплые, а на Pixel - более холодные. На iPhone яркие надписи на зданиях не засвечиваются, в отличие от Pixel. Но в чём выигрывает продукт Google, так это в отсутствии бликов при съёмке светящихся объектов в темноте.
Также во время съёмки ночью пользователь Pixel столкнётся с большим количеством шумов. А вот камера iPhone с ними успешно справляется.
В целом с точки зрения съёмки видео побеждает однозначно iPhone. Прежде всего, благодаря большому количеству функций, которые предлагает камера. По стабилизации к тому же смартфоны показывают примерно одинаковые результаты.
Фотографии на Pixel всегда получаются чуть более увеличенные, чем на iPhone. В портретном режиме в целом смартфон Google довольно сильно подчёркивает все неровности кожи, делает иногда фото чуть более контрастным и более холодным. iPhone делает более приятные снимки с тёплым оттенком.
На дневных портретах на широкоугольную камеру с Pixel видна автоматическая корректировка искажений: даже если сфотографировать человека не совсем ровно, камера автоматически исправит это. Хотя, конечно, облака всё равно оказываются засвечены на аппарате Google, в отличие от Apple.
При недостаточном освещении Pixel в помещении фотографирует неплохо. Правда, при сравнении с iPhone заметны сильная контрастность и тени вокруг глаз. Интересно, что когда девушку фотографируют при свете синей лампы, то лучше справляется Pixel: и по цветам, и по деталям.
А вот на улице ночью, что ожидаемо, делает портретные фото лучше iPhone. Они получаются не такие тёмные, как на модели Google, и деталей на них больше.
Снимки зданий в тёмное время суток выходят временами по детализации лучше на Pixel, однако за счёт этого на фото появляется много шумов или засветов. К тому же цвета более естественные на iPhone.
Почти одинаковые результаты оба смартфона показывают в съёмке на улицах города днём. А вот в селфи есть довольно заметные различия: HDR на устройстве Apple высветляет лицо, а Pixel выдаёт контрастную картинку. Единственный минус iPhone при съёмке на фронтальную камеру, по мнению Фила, - очень яркие глаза на фото.
Очевидно, что смартфон Apple фотографии в большинстве случаев делает более качественные и интересные фотографии и видео, чем Pixel. Поэтому вполне понятно, за что пользователь платит, покупая iPhone.