Камеры iPhone 13 Pro Max за $1100 и Pixel 5A 5G за $540 сравнили

Ведущий Филипп Беликов проверил качество видеосъёмки и фотосъёмки в разных условиях у iPhone 13 Pro Max и Pixel 5A 5G. В видео он обращал внимание на детализацию, стабилизацию, цветопередачу. При сравнении фотографий важно было оценить работу режимов, "прорисовку" деталей, естественность цветов, качество фото при разном освещении.

Одно из нововведений на iPhone - киноэффект, а вот камера Pixel не может похвастаться функциональностью вообще: у неё нет никаких режимов. Однако при этом смартфон Apple сильно подчёркивает цвет глаз, настолько, что выглядит это неестественно.

В 4К 60 к/с стабилизация на обоих аппаратах работает не особо хорошо. При этом на iPhone выходит чуть более контрастная картинка в этом случае.

В Full HD 30 к/с у смартфона Apple есть возможность переключаться в любой момент на широкоугольную камеру (а вот у Pixel нет подобной функции), а также угол охвата у него шире, чем у гаджета компании Google.

Ещё одно отличие в функциональности смартфонов заключается в съёмке на iPhone 13 Pro Max в 4К 60 к/с, в то время как Pixel 5A 5G предлагает 60 к/с лишь в Full HD. Ну, и, что ожидаемо, на аппарате Apple лучше динамический диапазон, поэтому на видео меньше засветов.

В вечернее время при съёмке видео первым, на что обращает внимание ведущий, оказывается цветопередача. На iPhone оттенки более тёплые, а на Pixel - более холодные. На iPhone яркие надписи на зданиях не засвечиваются, в отличие от Pixel. Но в чём выигрывает продукт Google, так это в отсутствии бликов при съёмке светящихся объектов в темноте.

Также во время съёмки ночью пользователь Pixel столкнётся с большим количеством шумов. А вот камера iPhone с ними успешно справляется.

В целом с точки зрения съёмки видео побеждает однозначно iPhone. Прежде всего, благодаря большому количеству функций, которые предлагает камера. По стабилизации к тому же смартфоны показывают примерно одинаковые результаты.