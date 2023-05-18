Камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Oppo и Xiaomi подробно сравнили по качеству

Камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Oppo и Xiaomi подробно сравнили по качествуИ вот какие из них лучше показывают себя в съёмке фото и видео
В одном из выпусков на YouTube-канале TechNick рассказали, какой смартфон сегодня стоит брать ради крутой камеры: iPhone 14 Pro Max, Samsung S23 Ultra, OPPO Find X6 Pro или Xiaomi 13 Pro.
iPhone 14 Pro Max оснащён основной камерой в 48 МП, ультрашириком в 12 МП, телефотообъективом в 12 МП и селфи-камерой в 12 МП. У Samsung Galaxy S23 Ultra стоит основной объектив в 200 МП, ультраширокоугольный в 12 МП, телефотообъектив в 10 МП 3-кратным оптическим зумом, перископ-объектив в 10 МП с 10-кратным оптическим зумом, фронтальная камера в 12 МП.
У Oppo Find X6 Pro есть 50-мегапиксельная основная камера, ультраширик в 50 МП, перископ-объектив в 50 МП, селфи-камера в 32 МП. Xiaomi 13 Pro может похвастаться основной камерой в 50 МП, ультрашириком тоже в 50 МП, телефотообъективом в 50 МП с 3,2-кратным оптическим зумом, селфи-камерой в 32 МП.
Видео днём на фронтальную камеру в разрешении 4К 60 к/с могут записывать только Samsung и iPhone. Xiaomi и Oppo снимают видео на эту камеру максимум в 1080p 30 к/с. В целом по селфи-камерам лидирует Samsung: особенно по обнаружению краёв, стабилизации, точности цветопередачи. Самые удачные портретные селфи-снимки, по мнению ведущего, получаются на iPhone. Также сверхширокий режим у портретных селфи есть только на Samsung и Oppo.
Если оценивать задние камеры, то лидировать с использованием телевика будет Xiaomi, так как он обладает 3,2-кратным зумом (остальные модели - 3-кратным). Наиболее естественные портреты получаются в этом случае на iPhone, а точность цветопередачи и обнаружение краёв лучше оказывается на Samsung. При съёмке фото в движении, однако, Samsung показывает себя слабее всех. Широкоугольный объектив лучше остальных - на iPhone. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Видео с основной камеры в 8К могут снимать только Samsung и Xiaomi. В 4К 60 к/с Samsung лидирует по деталям, а iPhone - по обработке ярких сцен.
Все смартфоны предлагают видеосъёмку в портретном режиме, но Oppo и Xiaomi - только в 1080p 30 к/с, iPhone и Samsung - в 4К 30 к/с. В целом на первое место при одинаковом разрешении выходит здесь Oppo. Замедленные видео лучше всего выглядят у Samsung. Самый быстрый автофокус - у Oppo, а у Samsung и iPhone - самый плавный переход.
По стабилизации чуть лучше остальных кажется Samsung S23 Ultra. По части детализации и чёткости лучше всего выглядит iPhone. У Xiaomi бывают проблемы с фокусировкой. Помимо Samsung, стабильно себя ведёт в видеосъёмке днём Oppo.
При плохом освещении портретное видео лучше всего выходит на Oppo. Что касается фотографий, то приятнее всего выглядят портреты с iPhone. Также он лучше справляется, когда снимает какой-либо объект при помощи телефотообъектива. Наиболее правдоподобные фотографии ночью получаются на Oppo. iPhone при этом хуже, чем Samsung, работает с шумами и со светом.
В ночное время при съёмке селфи в ультрашироком режиме явным победителем оказывается Oppo. Близок к нему Samsung. То же самое было и при включенной вспышке.
Видео на селфи-объектив на всех устройствах выглядит плохо.
Вывод
Если говорить в целом, то каждый смартфон из протестированных был в чём-то силён. Например, iPhone 14 Pro Max оказался более стабильным в съёмке фото и видео в целом, Samsung продемонстрировал лучшую стабилизацию при записи видео и лучший зум, у Oppo были лучшие камеры в целом, а Xiaomi - лучший в съёмке видео в 8К и в режиме Slow Motion.