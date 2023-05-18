Камеры лучших смартфонов Apple, Samsung, Oppo и Xiaomi подробно сравнили по качеству

iPhone 14 Pro Max оснащён основной камерой в 48 МП, ультрашириком в 12 МП, телефотообъективом в 12 МП и селфи-камерой в 12 МП. У Samsung Galaxy S23 Ultra стоит основной объектив в 200 МП, ультраширокоугольный в 12 МП, телефотообъектив в 10 МП 3-кратным оптическим зумом, перископ-объектив в 10 МП с 10-кратным оптическим зумом, фронтальная камера в 12 МП.

У Oppo Find X6 Pro есть 50-мегапиксельная основная камера, ультраширик в 50 МП, перископ-объектив в 50 МП, селфи-камера в 32 МП. Xiaomi 13 Pro может похвастаться основной камерой в 50 МП, ультрашириком тоже в 50 МП, телефотообъективом в 50 МП с 3,2-кратным оптическим зумом, селфи-камерой в 32 МП.

Видео днём на фронтальную камеру в разрешении 4К 60 к/с могут записывать только Samsung и iPhone. Xiaomi и Oppo снимают видео на эту камеру максимум в 1080p 30 к/с. В целом по селфи-камерам лидирует Samsung: особенно по обнаружению краёв, стабилизации, точности цветопередачи. Самые удачные портретные селфи-снимки, по мнению ведущего, получаются на iPhone. Также сверхширокий режим у портретных селфи есть только на Samsung и Oppo.