Камеры новейших флагманов Samsung Galaxy S21 FE и Google Pixel 6 Pro сравнили

Ведущий канала «Честный блог» Фил Беликов оценил качество фото и видео с Samsung Galaxy S21 FE и Google Pixel 6 Pro. Для этого он протестировал гаджеты в различных условиях.

Сначала эксперт проверил качество съёмки видео. Фронтальная камера даёт в вечернее время более приятную картинку, по мнению ведущего, на Samsung: и по количеству шумов, и по цветопередаче. Хотя угол обзора у него чуть больше, чем у Pixel.

С основной камеры в Full HD 30 к/с лучше всего вечером снимать на Pixel: у него более широкий динамический диапазон. При этом на Pixel 6 Pro всё же сильнее заметны шумы, чем на Samsung.

Широкоугольная камера у Pixel имеет меньший угол обзора, чем у Galaxy S21 FE, но при этом Pixel 6 Pro даёт меньше засветов на видео и в целом более приятное изображение.

В 4К 60 к/с также на небе в ночное время на Pixel видно много шумов. При этом стабилизация чуть хуже на Samsung. С точки зрения динамического диапазона здесь вновь выигрывает Google Pixel 6 Pro.

В темноте что-либо можно снимать только на Samsung. Pixel же в этом случае просто не будет ничего «видеть» - будет просто чёрный кадр.

Далее ведущий перешёл к фотографиям. В основном снимки получились с новогодней тематикой и в тёмных условиях.

Сначала эксперт сравнил портретные фото. Pixel 6 Pro гораздо сильнее, чем Samsung, выделяет неровности кожи, лучше прорисовывает волоски, у него выше контрастность. Также Pixel немного увеличивает фотографии при портретной съёмке. А Samsung при этом в вечерних условиях со съёмкой людей справляется хуже конкурента.

Архитектуру лучше ночью и вечером снимает Samsung. На снимках с этого телефона засветы не такие сильные, как на фото с Pixel, детализация тоже получше. При этом картинка желтоватого оттенка получается на Galaxy S21 FE и белого - на Google Pixel 6 Pro. Вместе с тем более реалистичные цвета даёт Samsung. При трёхкратном увеличении на Samsung и четырёхкратном на Pixel снимки более чёткими получаются на S21 FE. При 10-кратном увеличении, наоборот, лучше справляется Pixel.

Яркие объекты в ночное время получаются на оба флагмана примерно одинаково. При этом фото с Pixel - синеватого оттенка. Более яркие и насыщенные цвета в таких условиях даёт Samsung.

При съёмке в полной темноте в ночном режиме по детализации чуть лучше оказывается Samsung. На широкоугольную камеру в подобных условиях Galaxy S21 FE выдаёт уже фото гораздо хуже, чем Pixel.