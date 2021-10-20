Хакерам для взлома iPhone 13 потребовалась одна секунда

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Хакерам для взлома iPhone 13 потребовалась одна секундаЭто выяснилось на состязании Tianfu Cup 2021
«Лайф» сообщил о первой удачной попытке проникновения в систему моделей Apple 13-й серии.
Одно из заданий китайского соревнования Tianfu Cup 2021, как пишет «Лайф» со ссылкой на MyDrivers, заключалось в получении доступа к iOS 15 и удалении фотографии со смартфона. Участникам удалось справиться с ним всего за секунду.
Также отмечается, что хакеры Pangu Lab использовали при взломе уязвимости в ядре iOS 15 и браузере Safari. Важно, что джейлбрейк (взлом) был произведён удалённо.