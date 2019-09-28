Хакеры нашли неисправимую уязвимость во всех iPhone, выпущенных после 2010 года

Сообщается, что найденная уязвимость находится в загрузчике устройств. Также стало известно, что загрузчик записывают только в рамках завода и в дальнейшем данный раздел памяти доступен только для чтения. Исследователь назвал эксплоит checkm8 и поделился с ним на просторах сервиса GitHub. На данный момент джейлбрек на ее базе не опубликован, поэтому пользователи не имеют возможности взломать устройство. Отмечается, что в случае действительного присутствия данной уязвимости, Apple не имеет возможности исправить ее с помощью обновлений iOS.

Теоретически, пользователи iOS устройств, начиная с iPhone 4S до iPhone X могут обеспечить себя джелбрейком навсегда. Предполагается, что попытки Apple повлиять на данную ситуацию будут бессильны и уязвимость будет работать в любом случае.