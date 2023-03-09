Хотите лучший компактный смартфон на Android? Берите Samsung S23

Samsung Galaxy S23 - новый компактный флагманский смартфон. Диагональ дисплея у него составляет всего 6,1 дюйма. По габаритам он похож на iPhone 14, но при этом чуть тоньше и легче. Имеет аппарат также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Что касается батареи, то её объём составляет 3900 мА*ч. Также работает новинка на Snapdragon 8 Gen 2. И при не особо большой нагрузке живёт он легко 1,5 дня. В целом результаты эксперта варьировались от 6 до 7,5 часов экрана. За один час игры в Genshin Impact вы потратите 15-25 процентов заряда. Полностью заряжается смартфон за 1 час 15 минут, но максимальная мощность проводной зарядки составляет 25 Вт, беспроводной - 15 Вт, реверсивной - 4,5 Вт.

Что касается мерцания экрана, то оно всё ещё очень заметное, как и на Samsung Galaxy S22. При этом сам по себе дисплей очень яркий.

Результаты тестирования S23 в бенчмарках вы можете увидеть ниже.