Хотите по-настоящему компактный смартфон? В Японии такой продают, и это не Sony

Хотите по-настоящему компактный смартфон? В Японии такой продают, и это не SonyЭксперт рассказал о Mode1 GRIP
Ведущий YouTube-канала Rozetked провёл обзор компактного аппарата из Японии Mode1 GRIP. Интересно, что эта модель по габаритам даже меньше, чем iPhone 13 Mini, за счёт чего его удобно держать в руке.
GRIP в названии смартфона переводится как «хватка». И действительно устройство удобно будет схватить одной рукой. Соотношение сторон экрана равняется два с половиной к одному. К тому же у устройства есть толстые рамки в верхней и нижней части корпуса, а диагональ дисплея составляет всего 5 дюймов.
В комплекте с Mode1 GRIP идёт чехол, наклейка, иголка для извлечения лотка для SIM-карты, кабель. При этом блок питания отсутствует, но на самом деле подойдёт почти любой из существующих, так как мощность зарядки составляет 5 Вт. Есть также у смартфона поддержка беспроводной зарядки.
Разрешение экрана аппарата составляет 1400 точек на 576, то есть даже не HD+, частота обновления - 60 Гц. Однако плотность пикселей всё равно здесь неплохая: 310 точек на дюйм. Запас яркости, правда, у смартфона маловат, но его вполне хватает для комфортного пользования. А вот видео на нём смотреть неудобно из-за того, что он сам по себе очень вытянутый.
Установлен на Mode1 GRIP Android 11 с Google-сервисами. Несмотря на то что аппарат оснащён ИК-портом, приложения для управления техникой на нём нет. На русский переведено почти всё, но могут встречаться странные переносы слов.
Камера на Mode1 GRIP вполне стандартная. Основной модуль имеет 48 МП, есть также широкоугольный объектив в 8 МП. Оснащён аппарат, кроме того, функцией электронной стабилизации автофокуса, светодиодной вспышкой. Видео снимать он может в 1080p 30 к/с. Фронтальная камера имеет 25 МП, но качество у неё плохое. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Производительность у этого смартфона тоже довольно посредственная. Работает Mode1 на процессоре MediaTek Helio P70, объём памяти у него составляет 4/64 ГБ. В тестах аппарат показывает очень скромные результаты. Поиграть на нём можно на низких настройках в разные актуальные проекты вроде Call of Duty. Asphalt 9: Legends. Единственный минус - область рядом с камерой при нагрузке довольно сильно нагревается.
Заряд устройство тоже держит вполне хорошо: хватает его на целый день.
В целом подобный смартфон подойдёт тем, кто ценит компактные устройства, заключает ведущий.