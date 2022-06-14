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Хотите по-настоящему компактный смартфон? В Японии такой продают, и это не Sony

Эксперт рассказал о Mode1 GRIP
На YouTube-канале Rozetked проверили в работе японский смартфон Mode1 GRIP. Эта необычная модель отличается прежде всего малыми габаритами.
Хотите по-настоящему компактный смартфон? В Японии такой продают, и это не Sony

Ведущий YouTube-канала Rozetked провёл обзор компактного аппарата из Японии Mode1 GRIP. Интересно, что эта модель по габаритам даже меньше, чем iPhone 13 Mini, за счёт чего его удобно держать в руке.

GRIP в названии смартфона переводится как «хватка». И действительно устройство удобно будет схватить одной рукой. Соотношение сторон экрана равняется два с половиной к одному. К тому же у устройства есть толстые рамки в верхней и нижней части корпуса, а диагональ дисплея составляет всего 5 дюймов.

В комплекте с Mode1 GRIP идёт чехол, наклейка, иголка для извлечения лотка для SIM-карты, кабель. При этом блок питания отсутствует, но на самом деле подойдёт почти любой из существующих, так как мощность зарядки составляет 5 Вт. Есть также у смартфона поддержка беспроводной зарядки.

Разрешение экрана аппарата составляет 1400 точек на 576, то есть даже не HD+, частота обновления - 60 Гц. Однако плотность пикселей всё равно здесь неплохая: 310 точек на дюйм. Запас яркости, правда, у смартфона маловат, но его вполне хватает для комфортного пользования. А вот видео на нём смотреть неудобно из-за того, что он сам по себе очень вытянутый.

Установлен на Mode1 GRIP Android 11 с Google-сервисами. Несмотря на то что аппарат оснащён ИК-портом, приложения для управления техникой на нём нет. На русский переведено почти всё, но могут встречаться странные переносы слов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Камера на Mode1 GRIP вполне стандартная. Основной модуль имеет 48 МП, есть также широкоугольный объектив в 8 МП. Оснащён аппарат, кроме того, функцией электронной стабилизации автофокуса, светодиодной вспышкой. Видео снимать он может в 1080p 30 к/с. Фронтальная камера имеет 25 МП, но качество у неё плохое. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

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Производительность у этого смартфона тоже довольно посредственная. Работает Mode1 на процессоре MediaTek Helio P70, объём памяти у него составляет 4/64 ГБ. В тестах аппарат показывает очень скромные результаты. Поиграть на нём можно на низких настройках в разные актуальные проекты вроде Call of Duty. Asphalt 9: Legends. Единственный минус - область рядом с камерой при нагрузке довольно сильно нагревается.

Заряд устройство тоже держит вполне хорошо: хватает его на целый день.

В целом подобный смартфон подойдёт тем, кто ценит компактные устройства, заключает ведущий.

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