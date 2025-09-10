Хуже, но насколько? iPhone 16e сравнили с iPhone 16 по качеству камеры

В дневное время разницы между фото на основную камеру 16е и 16 почти нет. По детализации снимки схожи, но 16е делает более тёплые кадры.

Удивительно, но практически во всех сценариях с HDR младшая модель лучше обрабатывает тени, чем базовый iPhone 16. Последний, естественно, превосходит 16е в съёмке на сверхширик и в макросъёмке.

В режиме 48 МП разница в качестве фото видна только при сильном зуммировании. Хотя основной сенсор у 16-й модели заметно больше, чем у 16е.