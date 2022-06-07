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Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодность

Это оказалась модель OnePlus Nord CE 2
Специалист по ремонту мобильных телефонов разобрал бюджетный OnePlus Nord CE 2 и оценил, насколько легко можно будет заменить его детали в случае поломки.
Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодность

Эксперт канала PBKreviews на YouTube выяснил, насколько просто вам будет отремонтировать смартфон PBKreviews при его выходе из строя. Как оказалось, вы можете столкнуться с множеством трудностей.

Например, для того чтобы поменять экран, вы должны будете сначала снять заднюю панель, потом открутить 18 винтиков, убрать задний корпус, отсоединить все кабели, снять динамик и дополнительную плату. Только после этого вы можете заменять дисплей на новый.

Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодность

Для извлечения аккумулятора у OnePlus есть специальные «язычки». Поэтому всё же поменять его будет проще.

В целом эксперт оценил ремонтопригодность OnePlus Nord CE 2 в 3,5 балла из 10 возможных. За длительность ремонта и дизайн аппарат получил 0,5 балла из 2, за доступность деталей - 1 балл из 2, за простоту замены экрана - 0,5 балла из 2, за лёгкость замены батареи - 1 балл из 2, за простоту замены остальных элементов - 0,5 балла из 2.

Из других смартфонов за ремонтопригодность довольно низкие баллы получил, например, Realme 9 Pro Plus (4,5 балла из 10) и Samsung Galaxy M23 5G (6 баллов из 10).

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