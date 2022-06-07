Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодность

Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодностьЭто оказалась модель OnePlus Nord CE 2
Эксперт канала PBKreviews на YouTube выяснил, насколько просто вам будет отремонтировать смартфон PBKreviews при его выходе из строя. Как оказалось, вы можете столкнуться с множеством трудностей.
Например, для того чтобы поменять экран, вы должны будете сначала снять заднюю панель, потом открутить 18 винтиков, убрать задний корпус, отсоединить все кабели, снять динамик и дополнительную плату. Только после этого вы можете заменять дисплей на новый.
Для извлечения аккумулятора у OnePlus есть специальные «язычки». Поэтому всё же поменять его будет проще.
В целом эксперт оценил ремонтопригодность OnePlus Nord CE 2 в 3,5 балла из 10 возможных. За длительность ремонта и дизайн аппарат получил 0,5 балла из 2, за доступность деталей - 1 балл из 2, за простоту замены экрана - 0,5 балла из 2, за лёгкость замены батареи - 1 балл из 2, за простоту замены остальных элементов - 0,5 балла из 2.
Из других смартфонов за ремонтопригодность довольно низкие баллы получил, например, Realme 9 Pro Plus (4,5 балла из 10) и Samsung Galaxy M23 5G (6 баллов из 10).