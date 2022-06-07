Хуже вряд ли бывает: недорогой смартфон OnePlus получил 3,5 балла из 10 за ремонтопригодность

Эксперт канала PBKreviews на YouTube выяснил, насколько просто вам будет отремонтировать смартфон PBKreviews при его выходе из строя. Как оказалось, вы можете столкнуться с множеством трудностей.

Например, для того чтобы поменять экран, вы должны будете сначала снять заднюю панель, потом открутить 18 винтиков, убрать задний корпус, отсоединить все кабели, снять динамик и дополнительную плату. Только после этого вы можете заменять дисплей на новый.