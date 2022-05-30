Китайцы продают флагманский LG G8 за 12 тысяч рублей по уценке: в чём подвох?Этот аппарат сравнили также с LG V50 ThinQ 5G
Авторы YouTube-канала Smart Life провели обзор уценённого смартфона LG G8 и сравнили его с LG V50. Оказалось, что между устройствами разницы почти нет.
В комплекте с аппаратом LG G8 вы получите инструкцию на корейском, недорогую гарнитуру, блок зарядки, защитное стекло, кабель USB Type-C. Что касается внешнего вида, то LG имеет 6,1-дюймовый экран OLED с частотой обновления 60 Гц. Материал заднего корпуса здесь - стекло, боковых граней - металл.
По габаритам LG G8 меньше, чем LG V50. Весит он тоже меньше: 167 граммов против 183 граммов. Также у LG G8 присутствует влагозащита по стандарту IP68. Правда, из-за того, что он уценённый, лучше всё же не опускать его в воду. В целом качество сборки у смартфона хорошее.
Работает LG G8 на базе Android 11. Перевод на русский здесь есть, причём он полный. Настроить экран можно как угодно под себя: параметров очень много. Реализация прошивки у уценённого аппарата - на высоком уровне.
Сканер отпечатка, который находится на задней панели, работает в целом довольно быстро. То же самое можно сказать о разблокировке по лицу.
Установлен на LG G8 процессор Snapdragon 855. Вообще это чип довольно устаревший, но пока что он продолжает оставаться актуальным. Объём памяти составляет 6/128 ГБ.
Что касается результатов тестирования процессора, то в Antutu LG G8 набрал даже немного больше баллов, чем LG V50. В то же время в плане технической составляющей эти устройства идентичны. Результаты всех тестов вы можете увидеть ниже.
Динамики при этом (основной и разговорный) немного более звонкие у LG V50 по сравнению с LG G8.
Игры среднего уровня запускаются и идут на LG G8 без проблем. Например, в World of Tanks можно играть на максимальных настройках, а Genshin Impact получится запустить на среднем или высоком пресете. В среднем FPS составляет в проектах 60 к/с, поэтому играть вполне комфортно. Правда, нагревается смартфон при этом до 40 градусов.
Набор камер у LG G8 и у LG V50 абсолютно одинаковый. В обоих случая три модуля: основной (12 МП), широкоугольный (16 МП) и телеобъектив (13 МП). Видео снимать максимум в 4К 60 к/с. Фото- и видеовозможности у устройства LG G8 очень хорошие для его стоимости. То есть если для вас важна камера, то это - лучший смартфон за эти деньги. Фронтальная же камера здесь в 8 МП. Она вполне нормальная, пользоваться ей можно, отмечает эксперт.
Примеры фото - ниже. Ведущий также сопоставил LG G8 и LG V50. Если фотографировать на широкоугольный объектив, то как при хорошем, так и при плохом освещении разницы между ними нет вообще. При съёмке на основной или зум-объектив разница тоже отсутствует.
Объём аккумулятора у LG G8 - 3500 мА*ч. Скорее всего, батарея установлена у него новая (была заменена). При воспроизведении видео в течение 10 часов заряд снижается на 65 процентов (при средней яркости), после часа игры - на 18 процентов, за ночь разряжается устройство на 5 процентов. По автономности LG G8 оказывается чуть лучше LG V50. Скорость зарядки (при мощности блока питания 16 Вт) у них примерно одинаковая: до 100 процентов оба заряжаются за 2 часа 10 минут.
Вывод
Оба устройства - LG G8 и LG V50 - действительно стоят того, чтобы их приобрести. Однако при покупке уценённых аппаратов в любом случае нужно их тщательно проверять. Серьёзных недостатков у LG G8 и LG V50 нет, единственное - они поддерживают только одну SIM-карту.