Китайцы продают флагманский LG G8 за 12 тысяч рублей по уценке: в чём подвох?

Работает LG G8 на базе Android 11. Перевод на русский здесь есть, причём он полный. Настроить экран можно как угодно под себя: параметров очень много. Реализация прошивки у уценённого аппарата - на высоком уровне.

Сканер отпечатка, который находится на задней панели, работает в целом довольно быстро. То же самое можно сказать о разблокировке по лицу.

Установлен на LG G8 процессор Snapdragon 855. Вообще это чип довольно устаревший, но пока что он продолжает оставаться актуальным. Объём памяти составляет 6/128 ГБ.

Что касается результатов тестирования процессора, то в Antutu LG G8 набрал даже немного больше баллов, чем LG V50. В то же время в плане технической составляющей эти устройства идентичны. Результаты всех тестов вы можете увидеть ниже.

Динамики при этом (основной и разговорный) немного более звонкие у LG V50 по сравнению с LG G8.

Игры среднего уровня запускаются и идут на LG G8 без проблем. Например, в World of Tanks можно играть на максимальных настройках, а Genshin Impact получится запустить на среднем или высоком пресете. В среднем FPS составляет в проектах 60 к/с, поэтому играть вполне комфортно. Правда, нагревается смартфон при этом до 40 градусов.