Китайцы снова рулят? Сравнение Honor Magic 5 Ultimate с iPhone 14 Pro Max

Китайцы снова рулят? Сравнение Honor Magic 5 Ultimate с iPhone 14 Pro MaxКто лучше в фото- и видеосъёмке?
На YouTube-канале «Польза NET» ведущий выяснил, действительно ли Honor Magic 5 Ultimate превосходит по фото и видео iPhone 14 Pro Max и на что вообще способен китайский флагман.
Honor Magic 5 Ultimate очень похож на Honor A5 Pro. Но лучше ли он, чем топовый iPhone 14 Pro Max?
В коробке вместе с Honor Magic 5 Ultimate вы получаете кабель USB-C, блок питания в 66 Вт, чехол, краткое руководство, скрепку. Установить карту памяти в смартфон нельзя.
Звук у смартфона - стерео, есть также у него DTS X Ultra звуковые эффекты. Но в целом звучит аппарат средне. Оснащён также он защитой от воды по стандарту IP68.
Дисплей у Honor Magic 5 Ultimate - OLED Fullview, диагональ - 6,81 дюйма. При этом экран не плоский, а с закругленными краями. Пиковая яркость у смартфона - 1800 нит, и это более чем достаточно для пользования на солнце. Поддерживает устройство также адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.
Оснащён телефон процессором Snapdragon 8 Gen 2. В китайской версии при этом нет Google-сервисов, и это надо иметь в виду. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, постоянной - 512 ГБ.
Ёмкость аккумулятора у Magic 5 Ultimate равняется 5350 мА*ч. В PC Mark удалось получить 12 часов 33 минуты работы. Что касается скорости зарядки, то полностью заряжается аппарат за 47 минут. За 1 час просмотра YouTube ушло 7% заряда, за час в играх - 19% в среднем при максимальной яркости и одновременном стриминге на Twitch. С результатами тестирования смартфона в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.
Основная камера имеет три объектива. Это основной на 50 МП с автофокусом и оптической стабилизацией, ширик на 50 МП с углом обзора в 122 градуса, телеобъектив с перископом на 50 МП. Оптический зум у него 3,5-кратный, цифровой - 100-кратный. Записывать видео вы можете при этом максимум в 4К 60 к/с. Фронтальная камера имеет разрешение у Honor на 12 МП, а снимать на неё видео вы можете в 4К 30 к/с максимум (iPhone 14 Pro Max - максимум в 4К 60 к/с).
По части видеосъёмки, естественно, iPhone 14 Pro Max лидирует по сравнению с Honor Magic 5 Ultimate. У него лучше автофокус, да и в целом он работает стабильнее. Цветопередача тоже более правильная у iPhone.
Фотографии на фронтальную камеру получаются в обоих случаях очень схожими по качеству. А вот в ночное время уже видны заметные отличия iPhone от Honor по уровню детализации.
Из минусов Honor Magic 5 Ultimate ведущий назвал отсутствие разъёма для наушников, поддержка только 66-ваттной зарядки, невозможность расширить память, троттлинг процессора и перегрев, отсутствие в китайской версии Google-сервисов (и очень дорогая глобальная версия с Google-сервисами), не очень качественную видеосъёмку.
Вывод
В сравнении с аналогичными флагманами Honor Magic 5 Ultimate имеет неплохой микрофон, хорошо записывает видео. Однако Pixel 7, iPhone 14 Pro Max всё равно будут лучше в видеосъёмке. Но если говорить об автономности, то это действительно сильная сторона Magic 5 Ultimate. И если вы купите этот смартфон для себя в глобальной версии, то вам его точно хватит на 3-4 года.