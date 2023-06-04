Китайцы снова рулят? Сравнение Honor Magic 5 Ultimate с iPhone 14 Pro Max

Honor Magic 5 Ultimate очень похож на Honor A5 Pro. Но лучше ли он, чем топовый iPhone 14 Pro Max?

В коробке вместе с Honor Magic 5 Ultimate вы получаете кабель USB-C, блок питания в 66 Вт, чехол, краткое руководство, скрепку. Установить карту памяти в смартфон нельзя.

Звук у смартфона - стерео, есть также у него DTS X Ultra звуковые эффекты. Но в целом звучит аппарат средне. Оснащён также он защитой от воды по стандарту IP68.

Дисплей у Honor Magic 5 Ultimate - OLED Fullview, диагональ - 6,81 дюйма. При этом экран не плоский, а с закругленными краями. Пиковая яркость у смартфона - 1800 нит, и это более чем достаточно для пользования на солнце. Поддерживает устройство также адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Оснащён телефон процессором Snapdragon 8 Gen 2. В китайской версии при этом нет Google-сервисов, и это надо иметь в виду. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, постоянной - 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора у Magic 5 Ultimate равняется 5350 мА*ч. В PC Mark удалось получить 12 часов 33 минуты работы. Что касается скорости зарядки, то полностью заряжается аппарат за 47 минут. За 1 час просмотра YouTube ушло 7% заряда, за час в играх - 19% в среднем при максимальной яркости и одновременном стриминге на Twitch. С результатами тестирования смартфона в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.