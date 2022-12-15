Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работы

Samsung Galaxy A33 5G работает на базе процессора Exynos 1280 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Xiaomi 11T оснащён Dimensity 1200 и обладает тоже 8 ГБ ОЗУ. Кто же окажется быстрее?

Первым делом ведущий проверил скорость запуска смартфонов. Быстрее включился всё же Xiaomi 11T, хотя логотип появился сначала на Samsung. Разница между двумя устройствами в этом тесте составляет 1-2 секунды.

«Набиратель номера» и «Камера» загрузились быстрее на Samsung, а вот «Настройки» - уже на Xiaomi.

Приложение Amazon чуть быстрее запустилось на Xiaomi. Однако товары в каталоге быстрее открывались на A33. Также нужно отметить, что более плавная прокрутка экрана - на Xiaomi 11T, так как этот смартфон имеет частоту обновления в 120 Гц, а Galaxy A33 - 90 Гц.