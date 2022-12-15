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07:56, 15 декабря 2022
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Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работы

Для этого на устройствах запускали различные игры и приложения

Эксперт канала TechReason в выпуске на YouTube узнал, на каком аппарате быстрее загружаются различные приложения и игры: на Xiaomi 11T или на Samsung Galaxy A33.

Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работы

Фото: TechReason

Samsung Galaxy A33 5G работает на базе процессора Exynos 1280 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Xiaomi 11T оснащён Dimensity 1200 и обладает тоже 8 ГБ ОЗУ. Кто же окажется быстрее?

Первым делом ведущий проверил скорость запуска смартфонов. Быстрее включился всё же Xiaomi 11T, хотя логотип появился сначала на Samsung. Разница между двумя устройствами в этом тесте составляет 1-2 секунды.

«Набиратель номера» и «Камера» загрузились быстрее на Samsung, а вот «Настройки» - уже на Xiaomi.

Приложение Amazon чуть быстрее запустилось на Xiaomi. Однако товары в каталоге быстрее открывались на A33. Также нужно отметить, что более плавная прокрутка экрана - на Xiaomi 11T, так как этот смартфон имеет частоту обновления в 120 Гц, а Galaxy A33 - 90 Гц.

Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работы

Игра Candy Crush немного быстрее загрузилась на Xiaomi. То же самое касается Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG. При этом разница в скорости составляет всего 1-2 секунды.

Instagram* быстрее запускался на Galaxy A33, но многие другие приложения вроде Spotify загружались с одинаковой скоростью.

Веб-страницы в браузере быстрее загружаются тоже на Samsung.

Вывод

Xiaomi 11T оказывается быстрее, чем Samsung Galaxy A33, только в играх. С точки зрения скорости запуска других приложений оба смартфона показывают себя примерно одинаково.

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