Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работы

Китайцы всегда быстрее? Смартфоны Samsung A33 и Xiaomi 11T сравнили по скорости работыДля этого на устройствах запускали различные игры и приложения
Эксперт канала TechReason в выпуске на YouTube узнал, на каком аппарате быстрее загружаются различные приложения и игры: на Xiaomi 11T или на Samsung Galaxy A33.
Фото: TechReason
Samsung Galaxy A33 5G работает на базе процессора Exynos 1280 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. Xiaomi 11T оснащён Dimensity 1200 и обладает тоже 8 ГБ ОЗУ. Кто же окажется быстрее?
Первым делом ведущий проверил скорость запуска смартфонов. Быстрее включился всё же Xiaomi 11T, хотя логотип появился сначала на Samsung. Разница между двумя устройствами в этом тесте составляет 1-2 секунды.
«Набиратель номера» и «Камера» загрузились быстрее на Samsung, а вот «Настройки» - уже на Xiaomi.
Приложение Amazon чуть быстрее запустилось на Xiaomi. Однако товары в каталоге быстрее открывались на A33. Также нужно отметить, что более плавная прокрутка экрана - на Xiaomi 11T, так как этот смартфон имеет частоту обновления в 120 Гц, а Galaxy A33 - 90 Гц.
Игра Candy Crush немного быстрее загрузилась на Xiaomi. То же самое касается Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG. При этом разница в скорости составляет всего 1-2 секунды.
Instagram* быстрее запускался на Galaxy A33, но многие другие приложения вроде Spotify загружались с одинаковой скоростью.
Веб-страницы в браузере быстрее загружаются тоже на Samsung.
Вывод
Xiaomi 11T оказывается быстрее, чем Samsung Galaxy A33, только в играх. С точки зрения скорости запуска других приложений оба смартфона показывают себя примерно одинаково.
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