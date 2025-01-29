Китайская версия Vivo X200 Pro выиграла по качеству камеры у глобальной версии

Вывод

Первый плюс глобальной версии Vivo X200 Pro — это наличие Google-сервисов «из коробки». Второе достоинство — возможность использования eSIM. Также вы можете подключать к этому смартфону абсолютно любые смарт-часы, и они будут работать без проблем. Наконец, в приложении камеры вам доступна информация о каждом из режимов. В китайской же версии для этого нужен Интернет, да и вся информация на китайском языке.

С другой стороны, Vivo X200 Pro для Китая стоит значительно дешевле глобальной версии. У ведущего, например, разница в цене между ними составила 25 тысяч рублей. Также операционная система у китайской версии намного лучше оптимизирована. В целом смартфон работает гораздо шустрее: почти в два раза по тестам. Правда, в реальной жизни эта разница не заметна. Разряжается китайская версия смартфона тоже медленнее.

Что касается камеры, то у китайской версии Vivo X200 Pro существенно лучше стабилизация, есть AI-фишки, которых нет в глобальной версии. X200 Pro имеет больше вариантов изменения черт лица в приложении камеры.