Китайские люксовые смартфоны HONOR Magic 6 Pro и Huawei Pura70 Ultra сравнили по качеству камер

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» узнал, как Huawei Pura70 Ultra снимает в сравнении с таким же флагманом HONOR Magic 6 Pro.

В плане работы фронтальной камеры Honor немного проигрывает, так как у него хуже динамический диапазон: при съёмке видео в 4К 60/30 к/с на задний фон у него почти полностью засвечивается. Также Honor умеет записывать видео на селфи-объектив только в 4К 30 к/с, а Huawei — в 4К 60 к/с. Если же приближать лицо к камере, то немного не будет хватать деталей на Huawei.

Основная камера на обоих устройствах может записывать видео в 4К 60 к/с. Основная разница между ними заключается в цветопередаче: на Honor картинка более тёмная, на Huawei — посветлее. По качеству всё на обоих смартфонах близко. Также на Huawei хуже работает стабилизация.

Кроме того, при ярком свете на Huawei появляются засветы. У Honor с этим проблем нет.

Ночью по детализации лучше оказывается Honor. У Huawei тоже в этом сценарии иногда бывают засветы.

Звук на концерте оба смартфона записывают очень посредственно.

Что касается фотографий, то с ними ситуация следующая. Фото людей на основную камеру днём получаются близкие по качеству. Хотя по деталям лучше Huawei, как и по цветопередаче.

Телевик у Huawei приближает в 3,7 раза, у Honor — в 2,5 раза. По деталям лучше в этом при съёмке на этот объектив оказывается уже Honor.

В движении изображение более чёткое получается на Huawei по сравнению с Honor.