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Опубликовано 29 июля 2024, 19:30
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Китайские смартфоны с лучшими камерами Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra сравнили на поздних прошивках

Вот какой из них стоит брать
На YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт подробно рассказал о качестве снимков и видео с Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro.
Китайские смартфоны с лучшими камерами Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra сравнили на поздних прошивках
© The Tech Phenomena

Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena решил выяснить, насколько далеко продвинулись камеры Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro с течением времени благодаря обновлению ПО.

У X100 Pro оказывается лучший естественный цветовой профиль по сравнению с Xiaomi 14 Ultra. Также у Xiaomi улучшился общий контрастный баланс в целом.

Ультраширик тоже стал лучше на Xiaomi 14 Ultra. Снимки на этот объектив теперь имеют идеальный контраст и баланс белого.

Портретный режим значительно улучшился на Xiaomi. Также ночью Vivo X100 Pro фотографирует с точки зрения цветов немного хуже: небо получается слишком синим.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

Вывод

По факту в Vivo X100 Pro не было каких-то улучшений или изменений как таковых. В то же в Xiaomi 14 Ultra их довольно много, даже небольших. Стал лучше контраст и баланс экспозиции. Видео в 4К 60 к/с теперь на Xiaomi выглядит действительно хорошо, в 8К улучшилась стабилизация. Портретный режим тоже стал хорошим. Тем не менее X100 Pro по стабильности всё ещё обходит Xiaomi 14 Ultra.