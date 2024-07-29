Китайские смартфоны с лучшими камерами Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra сравнили на поздних прошивках

Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena решил выяснить, насколько далеко продвинулись камеры Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro с течением времени благодаря обновлению ПО.

У X100 Pro оказывается лучший естественный цветовой профиль по сравнению с Xiaomi 14 Ultra. Также у Xiaomi улучшился общий контрастный баланс в целом.

Ультраширик тоже стал лучше на Xiaomi 14 Ultra. Снимки на этот объектив теперь имеют идеальный контраст и баланс белого.

Портретный режим значительно улучшился на Xiaomi. Также ночью Vivo X100 Pro фотографирует с точки зрения цветов немного хуже: небо получается слишком синим.