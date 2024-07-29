Китайские смартфоны с лучшими камерами Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra сравнили на поздних прошивках

Китайские смартфоны с лучшими камерами Vivo X100 Pro и Xiaomi 14 Ultra сравнили на поздних прошивкахВот какой из них стоит брать
Ведущий YouTube-канала The Tech Phenomena решил выяснить, насколько далеко продвинулись камеры Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Pro с течением времени благодаря обновлению ПО.
У X100 Pro оказывается лучший естественный цветовой профиль по сравнению с Xiaomi 14 Ultra. Также у Xiaomi улучшился общий контрастный баланс в целом.
Ультраширик тоже стал лучше на Xiaomi 14 Ultra. Снимки на этот объектив теперь имеют идеальный контраст и баланс белого.
Портретный режим значительно улучшился на Xiaomi. Также ночью Vivo X100 Pro фотографирует с точки зрения цветов немного хуже: небо получается слишком синим.
Вывод
По факту в Vivo X100 Pro не было каких-то улучшений или изменений как таковых. В то же в Xiaomi 14 Ultra их довольно много, даже небольших. Стал лучше контраст и баланс экспозиции. Видео в 4К 60 к/с теперь на Xiaomi выглядит действительно хорошо, в 8К улучшилась стабилизация. Портретный режим тоже стал хорошим. Тем не менее X100 Pro по стабильности всё ещё обходит Xiaomi 14 Ultra.