Китайский флагман Vivo X200 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL

Китайский флагман Vivo X200 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XLИногда Vivo превосходил конкурентов
Самая чёткая картинка при съёмке замедленного видео была у Vivo X200 Pro. Что касается зума в 4К 30 к/с, то как при 5-кратном, так и при 10-кратном увеличении все смартфоны дают похожий результат. Хотя, конечно, цветопередача у них разная.
Фото при 10-кратном увеличении наиболее реалистичными по цветам получаются на Vivo (у него используется режим Zeiss). Больше всего деталей тоже выдаёт X200 Pro.
С точки зрения стабилизации все три смартфона показывают хорошие результаты. При этом Луну можно довольно качественно сфотографировать только на Vivo: у остальных снимки получаются плохими.
На портретных фото более естественное размытие фона дают Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max.
В ночное время с некоторыми фотографиями Pixel и Vivo справлялись лучше, чем iPhone. Примеры всех фото вы можете увидеть выше.
Портретные селфи-снимки наиболее удачными в тёмное время суток получаются на Pixel 9 Pro XL.