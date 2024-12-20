Телефоны
Опубликовано 20 декабря 2024, 03:00
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Китайский флагман Vivo X200 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL

Иногда Vivo превосходил конкурентов
На YouTube-канале WhatGear протестировали фото- и видеосъёмку с Vivo X200 Pro, iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL.
Китайский флагман Vivo X200 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL
© WhatGear

Самая чёткая картинка при съёмке замедленного видео была у Vivo X200 Pro. Что касается зума в 4К 30 к/с, то как при 5-кратном, так и при 10-кратном увеличении все смартфоны дают похожий результат. Хотя, конечно, цветопередача у них разная.

Фото при 10-кратном увеличении наиболее реалистичными по цветам получаются на Vivo (у него используется режим Zeiss). Больше всего деталей тоже выдаёт X200 Pro.

С точки зрения стабилизации все три смартфона показывают хорошие результаты. При этом Луну можно довольно качественно сфотографировать только на Vivo: у остальных снимки получаются плохими.

На портретных фото более естественное размытие фона дают Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© WhatGear

В ночное время с некоторыми фотографиями Pixel и Vivo справлялись лучше, чем iPhone. Примеры всех фото вы можете увидеть выше.

Портретные селфи-снимки наиболее удачными в тёмное время суток получаются на Pixel 9 Pro XL.