Китайский флагман Vivo X200 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL

Самая чёткая картинка при съёмке замедленного видео была у Vivo X200 Pro. Что касается зума в 4К 30 к/с, то как при 5-кратном, так и при 10-кратном увеличении все смартфоны дают похожий результат. Хотя, конечно, цветопередача у них разная.

Фото при 10-кратном увеличении наиболее реалистичными по цветам получаются на Vivo (у него используется режим Zeiss). Больше всего деталей тоже выдаёт X200 Pro.

С точки зрения стабилизации все три смартфона показывают хорошие результаты. При этом Луну можно довольно качественно сфотографировать только на Vivo: у остальных снимки получаются плохими.

На портретных фото более естественное размытие фона дают Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max.