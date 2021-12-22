Китайский люкс против «айфона на Андроиде»: сравнение OnePlus 9 Pro и Google Pixel 6 Pro

Камера. Основные модули по качеству примерно одинаковые, а вот широкоугольная камера лучше на OnePlus за счёт наличия автофокуса. Сравнивал эксперт фото на Google Pixel, на OnePlus при помощи обычного приложения «Камера», на OnePlus при помощи «Google Камеры». В различных условиях лидируют разные изображения. Примеры фото можно увидеть ниже. Если же сравнивать именно стандартные камеры на Pixel и OnePlus, то разница между ними заметна лишь цветопередаче: на китайском аппарате цвета получаются менее естественные.

В целом получается, что OnePlus сильнее приукрашивает снимки, при съёмке на широкоугольный объектив шумов у него заметно больше. Pixel в этом плане получше, но вообще разница между фото на основной модуль с этих двух устройств незначительная. Хотя нужно сказать, что телеобъектив, как и фронтальная камера, снимает лучше на Google Pixel 6 Pro.

В плане видео у Pixel получается более естественное по цветам изображение, более плавная стабилизация при повороте камеры. Однако при съёмке снега Pixel даёт синеватые тона вместо белого, качество звука на записи только несколько хуже, чем на OnePlus. Оба смартфона могут снимать в 4К 60 к/с.