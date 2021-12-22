Китайский люкс против «айфона на Андроиде»: сравнение OnePlus 9 Pro и Google Pixel 6 Pro

Китайский люкс против «айфона на Андроиде»: сравнение OnePlus 9 Pro и Google Pixel 6 ProУстройства оценили на YouTube-канале «Smart Обзор»
Авторы канала «Smart Обзор» выяснили, по каким характеристикам Google Pixel 6 Pro может превосходить OnePlus 9 Pro.
- Комплектация. OnePlus 9 Pro может похвастаться защитной плёнкой, зарядкой на 65 Вт, чехлом. У Pixel 6 Pro ничего из этого нет.
- Дизайн. Внешний вид у обеих моделей довольно стильный, только у OnePlus форма корпуса более изогнутая. Сканер отпечатка у OnePlus 9 Pro расположен довольно низко, поэтому пользоваться им не так удобно, однако срабатывает он даже быстрее, чем на Pixel.
- Звук. По звучанию несколько лучше, по мнению ведущего, оказывается Pixel 6 Pro.
- Экран. Минимальная яркость ниже оказывается на Pixel, а максимальная в обоих случаях практически одинаковая.
- Производительность. Google Pixel 6 Pro оснащён процессором Google Tensor (12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ встроенной памяти), OnePlus 9 Pro - Snapdragon 888 (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти). В бенчмарке лучший результат показывает OnePlus. При выполнении повседневных задач оба смартфона работают плавно и быстро (однако интерфейс интереснее у Pixel 6 Pro за счёт обновления до Android 12), в требовательных играх вроде Shadowgun Legends на ультра-настройках при длительной нагрузке лидирует по производительности OnePlus. В то же время в менее «тяжёлых» играх Pixel показывает неплохие результаты (120 FPS) и меньше нагревается, чем конкурент, яркость у него в процессе игры тоже не снижается.
- Автономность. По этому параметру Pixel однозначно превосходит OnePlus. Хватает аппарата Google на 6-7 часов, в то время как OnePlus - на 5 часов. В то же время скорость зарядки у OnePlus - выше: до 100 процентов заряжается он примерно за 35 минут.
- Камера. Основные модули по качеству примерно одинаковые, а вот широкоугольная камера лучше на OnePlus за счёт наличия автофокуса. Сравнивал эксперт фото на Google Pixel, на OnePlus при помощи обычного приложения «Камера», на OnePlus при помощи «Google Камеры». В различных условиях лидируют разные изображения. Примеры фото можно увидеть ниже. Если же сравнивать именно стандартные камеры на Pixel и OnePlus, то разница между ними заметна лишь цветопередаче: на китайском аппарате цвета получаются менее естественные.
В целом получается, что OnePlus сильнее приукрашивает снимки, при съёмке на широкоугольный объектив шумов у него заметно больше. Pixel в этом плане получше, но вообще разница между фото на основной модуль с этих двух устройств незначительная. Хотя нужно сказать, что телеобъектив, как и фронтальная камера, снимает лучше на Google Pixel 6 Pro.
В плане видео у Pixel получается более естественное по цветам изображение, более плавная стабилизация при повороте камеры. Однако при съёмке снега Pixel даёт синеватые тона вместо белого, качество звука на записи только несколько хуже, чем на OnePlus. Оба смартфона могут снимать в 4К 60 к/с.
Из двух смартфонов ведущий в отрыве от цены выбрал бы Google Pixel 6 Pro за счёт оболочки, дизайна, времени работы и в плане общего восприятия аппарата. При этом нужно сказать, что оба устройства имеют достойные характеристики, а различия заключаются между ними лишь в довольно незначительных деталях. Что же касается стоимости, то Google Pixel 6 Pro примерно в два раза дороже OnePlus 9 Pro, поэтому если достаточно средств, то можно приобрести Pixel.