Китайский люксовый смартфон против корейского: сравнение Samsung S22 Ultra и Oppo Find X5 Pro

Ведущий канала The Tech Chap сравнил смартфоны Oppo Find X5 Pro и Samsung S22 Ultra по основным параметрам. Среди них, например, дисплей, качество фото и видео и т.п.

Прежде всего, эксперт сказал о комплектации аппаратов. В коробке с Oppo вы получаете зарядку в 80 Вт, а вот 45-ваттную зарядку для Samsung придётся приобретать отдельно. Кроме того, сильно отличаются устройства дизайном. Более удобным и компактным, по мнению специалиста, из двух смартфонов является всё же Oppo,

В то же время Samsung S22 Ultra довольно легко поцарапать. Точнее, его заднюю панель.

Далее - о дисплее. S22 Ultra имеет диагональ немного больше, чем Find X5 Pro: 6,8 дюйма против 6,7 дюйма. Однако разрешение у смартфонов одинаковое, как и частота обновления (120 Гц). Что касается яркости, то у Samsung она выше: 1700 нит по сравнению с 1300 нит у Oppo. Также у S22 Ultra есть функция увеличения яркости на 200 нит.