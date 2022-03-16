Китайский люксовый смартфон против корейского: сравнение Samsung S22 Ultra и Oppo Find X5 Pro

Китайский люксовый смартфон против корейского: сравнение Samsung S22 Ultra и Oppo Find X5 ProАппараты оценили на YouTube-канале The Tech Chap
Ведущий канала The Tech Chap сравнил смартфоны Oppo Find X5 Pro и Samsung S22 Ultra по основным параметрам. Среди них, например, дисплей, качество фото и видео и т.п.
Прежде всего, эксперт сказал о комплектации аппаратов. В коробке с Oppo вы получаете зарядку в 80 Вт, а вот 45-ваттную зарядку для Samsung придётся приобретать отдельно. Кроме того, сильно отличаются устройства дизайном. Более удобным и компактным, по мнению специалиста, из двух смартфонов является всё же Oppo,
В то же время Samsung S22 Ultra довольно легко поцарапать. Точнее, его заднюю панель.
Далее - о дисплее. S22 Ultra имеет диагональ немного больше, чем Find X5 Pro: 6,8 дюйма против 6,7 дюйма. Однако разрешение у смартфонов одинаковое, как и частота обновления (120 Гц). Что касается яркости, то у Samsung она выше: 1700 нит по сравнению с 1300 нит у Oppo. Также у S22 Ultra есть функция увеличения яркости на 200 нит.
По скорости работы выявить победителя было довольно сложно. Samsung S22 Ultra у ведущего имеет процессор Exynos 2200, а Oppo - QTI SM8450. В Antutu S22 Ultra получает на 10 тысяч баллов больше, чем Find X5 Pro, а также оказывается на 3 градуса холоднее. Выигрывает чип Samsung и в Geekbench. В 3D Mark же, наоборот, побеждает Oppo.
В реальности же некоторые игры просто не оптимизированы для Exynos 2200. Среди них - Call of Duty, PUBG и др. Однако нужно сказать, что существует Samsung S22 Ultra на процессоре Snapdragon 8 Gen1.
У Oppo имеется 12/256 Гб памяти. При этом за ещё большую цену в Великобритании можно приобрести Samsung с 8/128 Гб памяти. Однако S22 Ultra даёт возможность расширить объём памяти в настройках.
На обоих аппаратах установлен аккумулятор ёмкостью в 5000 мА*ч. Автономность у них примерно одинаковая. Хватает их на целый день работы или даже на 1,5 дня. Что же касаетсяскорости зарядки, то побеждает по этому параметру определённо Oppo.
После этого эксперт перешёл к сравнению камер. Samsung в отличие от Oppo имеет четыре объектива (у Oppo их три), также он однозначно даёт фото лучшего качества при использовании зума. В то же время сверхширокоугольный объектив лучше оказывается у Oppo, но стабилизация при переключении с основной камеры на сверхширик во время съёмки видео у этого устройства плохая.
Если говорить в целом, то S22 Ultra делает более детализированные, чёткие и резкие снимки. В то же время фотографии с Oppo получаются более яркими, насыщенными и менее контрастными. В портретном режиме и с селфи-фото, по мнению специалиста, лучше справляется Samsung. В то же время оба смартфона иногда ошибаются в плане баланса белого. При видеосъёмке картинка на Oppo Find X5 Pro получается более яркой, с более мягкими тенями, а S22 Ultra даёт возможность дополнительного увеличения и съёмки в 8К. Также нужно отметить, что стабилизация у Oppo во время съёмки на сверхширокоугольную камеру довольно плохая.
В целом лучшим выбором из двух вариантов, по словам ведущего, является Samsung S22 Ultra.