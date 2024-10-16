Китайский смартфон с лучшей камерой Vivo X200 Pro сравнили с Google Pixel 9 Pro XL

Оба смартфона позволяют записывать видео на селфи-камеру в 4К 30 к/с. Vivo X200 Pro в этом случае даёт хорошую стабилизацию, но у Pixel 9 Pro XL всё равно заметное преимущество благодаря лучшей производительности, поддержке HDR, более детальному захвату объектов.

Селфи-фото у Pixel получаются более чёткие, с большим количеством деталей, естественным тоном кожи, реалистичными цветами. Также у 9 Pro XL выходят стабильно хорошие снимки в разных условиях освещения. Vivo X200 Pro даёт всё же худшую детализацию, чем Pixel, цвета у него тоже слишком насыщенные, а в сложных условиях он может делать смазанные фотографии.

Примеры всех снимков — ниже. С точки зрения съёмки дневного видео в 4К 60 к/с Pixel тоже оказался лучше, чем Vivo. Последний уступает ему по резкости и цветопередаче.