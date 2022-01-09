Китайский смартфон с лучшими камерами против самого крутого Samsung: кто победит?

Филипп Беликов, ведущий канала «Честный блог», определил, насколько хороши Vivo X70 Pro+ и Galaxy S21 Ultra в фото- и видеосъёмке. Для этого он проверил все возможности их камер.

По качеству видео эксперт отмечает следующее. Селфи-камера при дневной съёмке против солнца чуть лучше оказывается у S21 Ultra. Во время движения стабилизация в обоих случаях работает хорошо.

Видео на основную камеру (Full HD 30 к/с) с обоих устройств получается схожим. Стабилизация также работает примерно одинаково.

Интереснее оказалось сравнение фотографий с камер X70 Pro+ и S21 Ultra. Телевик (фото Луны) несколько лучше показывает результаты на Vivo. По мнению ведущего, на этот телефон снимок получился удачнее.

С 10-кратным (Samsung) и 5-кратным (Vivo) увеличением разница между устройствами оказалась в цветопередаче: тёплый желтоватый оттенок - на X70 Pro+, холодный белый - на S21 Ultra. В этом случае, как считает эксперт, лучше справился уже Samsung. При 2-кратном (Vivo) и 3-кратном (Samsung) увеличении у Vivo цвета на фото, наоборот, оказываются холоднее, а у Samsung - теплее. Кроме того, на S21 Ultra хорошо работает HDR: детально, без засветов, видны фонари. В целом на подобных вечерних фото с тёмными объектами лучше справляется X70 Pro+, а со светлыми - S21 Ultra. Если сравнивать 3-кратное (Samsung) и 5-кратное (Vivo) увеличение, то чуть лучше детализация на Vivo.

Если говорить о ночных и вечерних снимках, то более насыщенные, с тёплым оттенком выходят фото на Vivo. На фоне этого у Samsung фотографии блеклые (хотя иногда у S21 Ultra цветопередача более естественная). Кроме того, на S21 Ultra видно больше шумов и меньше деталей, чем на X70 Pro+.

На близком объекте лучше фокусируется Vivo X70 Pro+. А вот Galaxy S21 Ultra больше размывает этот объект.

Специалист заключает, что на основную камеру вечерние фото лучше получаются на Vivo, а на телевик - на Samsung.