Китайский смартфон с лучшими камерами — Vivo X200 Ultra — сравнили с iPhone 17 Pro по качеству съёмки

Опубликовано 07 октября 2025, 22:301 мин.
Китайский смартфон с лучшими камерами — Vivo X200 Ultra — сравнили с iPhone 17 Pro по качеству съёмкиВыбор между ними зависит от того, что важнее для вас: качество фото или видео
Эксперт YouTube-канала Technotin выяснил, как снимают фото и видео Vivo X200 Ultra и iPhone 17 Pro.
У фронтальной камеры Vivo X200 Ultra при съёмке видео динамический диапазон заметно лучше: небо засвечивается не так сильно, как на iPhone. С другой стороны, у 17 Pro шире угол обзора на селфи-камере и на ультраширике. Также iPhone позволяет подходить к объекту без потери чёткости ближе, чем Vivo.
С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Если для вас важна съёмка видео, то iPhone 17 Pro станет лучшим выбором. Однако для фото больше подойдёт Vivo X200 Ultra, особенно с его эффектом боке.
Источник: Technotin
Автор:Валерия Филимонова