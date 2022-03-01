Китайский смартфон в «крутой» версии против младшего флагмана Samsung: сравнение OnePlus 9 Pro и Galaxy S21 FE

Ведущий канала «Smart Обзор» сравнил Galaxy S21 FE по цене и качеству с одним из лучших аппаратов топового сегмента - OnePlus 9 Pro. Оценивались в ходе обзора такие параметры, как производительность, качество камер и пр.

Прежде всего, комплектация оказывается лучше у OnePlus. Вместе со смартфоном вы получаете зарядку в 65 Вт, качественный чехол. У Samsung же найти можно лишь кабель USB Type-C, а на экране нет даже защитной плёнки.

Кроме того, по внешнему виду заметно, что OnePlus - смартфон классом выше, чем S21 FE. Материал заднего корпуса у него - стекло, а у Samsung - пластик. Экран также немного изогнут у 9 Pro. Что касается габаритов, что S21 FE немного шире конкурента, зато OnePlus - толще, длиннее и тяжелее. Пользоваться одной рукой удобнее всё же моделью Samsung.

Дисплей с диагональю 6,4 дюйма - у Samsung, 6,7 дюйма - у OnePlus. Также у последнего разрешение выше, чем у модели S21 FE. При использовании экраны в целом сопоставимы, то есть находятся примерно на одном уровне. Максимальная яркость чуть выше у Samsung, минимальная - у OnePlus. Что касается ШИМа, то S21 FE оказывается по этому параметру хуже.

Сканеры отпечатка пальца работают в обоих случаях хорошо. Однако у Samsung он расположен довольно низко, по мнению эксперта. Вибрация вместе с тем заметно лучше на OnePlus 9 Pro.

На обоих смартфонах установлен топовый Snapdragon 888. В Antutu у устройств результаты практически одинаковые. На практике же OnePlus оказывается лучше в Genshin Impact. Что касается плавности и быстроты работы, то более шустрым кажется всё же OnePlus 9 Pro, хотя стабильнее работает S21 FE. Также в приложениях OnePlus переключается на 60 Гц, в то время как Samsung продолжает работать на 120 Гц. В целом по этому параметру, по мнению ведущего, побеждает модель Samsung.