Китайский смартфон в «крутой» версии против младшего флагмана Samsung: сравнение OnePlus 9 Pro и Galaxy S21 FE

Китайский смартфон в «крутой» версии против младшего флагмана Samsung: сравнение OnePlus 9 Pro и Galaxy S21 FEСопоставили аппараты на YouTube-канале «Smart Обзор»
Ведущий канала «Smart Обзор» сравнил Galaxy S21 FE по цене и качеству с одним из лучших аппаратов топового сегмента - OnePlus 9 Pro. Оценивались в ходе обзора такие параметры, как производительность, качество камер и пр.
Прежде всего, комплектация оказывается лучше у OnePlus. Вместе со смартфоном вы получаете зарядку в 65 Вт, качественный чехол. У Samsung же найти можно лишь кабель USB Type-C, а на экране нет даже защитной плёнки.
Кроме того, по внешнему виду заметно, что OnePlus - смартфон классом выше, чем S21 FE. Материал заднего корпуса у него - стекло, а у Samsung - пластик. Экран также немного изогнут у 9 Pro. Что касается габаритов, что S21 FE немного шире конкурента, зато OnePlus - толще, длиннее и тяжелее. Пользоваться одной рукой удобнее всё же моделью Samsung.
Дисплей с диагональю 6,4 дюйма - у Samsung, 6,7 дюйма - у OnePlus. Также у последнего разрешение выше, чем у модели S21 FE. При использовании экраны в целом сопоставимы, то есть находятся примерно на одном уровне. Максимальная яркость чуть выше у Samsung, минимальная - у OnePlus. Что касается ШИМа, то S21 FE оказывается по этому параметру хуже.
Сканеры отпечатка пальца работают в обоих случаях хорошо. Однако у Samsung он расположен довольно низко, по мнению эксперта. Вибрация вместе с тем заметно лучше на OnePlus 9 Pro.
На обоих смартфонах установлен топовый Snapdragon 888. В Antutu у устройств результаты практически одинаковые. На практике же OnePlus оказывается лучше в Genshin Impact. Что касается плавности и быстроты работы, то более шустрым кажется всё же OnePlus 9 Pro, хотя стабильнее работает S21 FE. Также в приложениях OnePlus переключается на 60 Гц, в то время как Samsung продолжает работать на 120 Гц. В целом по этому параметру, по мнению ведущего, побеждает модель Samsung.
Ёмкость батареи здесь одинаковая - 4500 мА*ч. Что касается времени работы, то у OnePlus это максимум 5 часов, у Samsung - примерно 6 часов в среднем. За 60 минут просмотра видео на YouTube при средней яркости экрана S21 FE разрядился на 6 процентов, 9 Pro - на 7 процентов, а за полчаса игры в Genshin Impact - на 16 и 19 процентов соответственно.
Заряжается при этом однозначно быстрее OnePlus: за 30 минут, в то время как у Samsung за час набирается только 90 процентов.
В плане камер у обоих устройств три модуля. С основных модулей снимки и у S21 FE, и у 9 Pro получаются хорошие. С пересветами при этом справляется лучше OnePlus, а Samsung - с тёмными участками фото. В плане цветопередачи больше ведущему нравится всё же Samsung.
Широкоугольный объектив у OnePlus имеет автофокус, и это весомое преимущество аппарата. Вместе с тем телевик лучше на Samsung.
В вечернее время снимки получаются довольно близкими, правда, иногда чуть больше шумов на OnePlus 9 Pro.
Что касается фронтальной камеры, то у S21 FE получаются очень резкие снимки, а у 9 Pro - нечёткие.
При видеосъёмке гораздо лучше справляется Samsung.
В целом выбрать между двумя этими моделями непросто. OnePlus 9 Pro даёт больше разрешение экрана, у него качественнее материалы корпуса, лучше вибромотор, быстрее скорость зарядки. В то же время у Samsung в совокупности камера работает лучше, оболочка - стабильнее, чуть выше автономность.