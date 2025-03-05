Компактные флагманские смартфоны Samsung S25 и iPhone 16 Pro сравнили

Компактные флагманские смартфоны Samsung S25 и iPhone 16 Pro сравнилиСмартфон от Apple оказался интереснее
Экран iPhone 16 Pro немного больше сам по себе, чем у S25: его диагональ составляет 6,3″ против 6,2″ у Samsung. В целом iPhone оснащён более ярким дисплеем: 1764 нит по сравнению с 1395 нит у конкурента.
У обоих смартфонов стереодинамики. Но качество звука лучше на iPhone.
Samsung S25 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, iPhone 16 Pro — на А18 Pro. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Ёмкость аккумулятора у iPhone — 3582 мАч, у Samsung — 4000 мАч. Несмотря на это, работает дольше всё же 16 Pro, хоть разница и составляет всего примерно 1 час. Что касается времени зарядки, то у S25 оно составляет 1 час 17 минут, у 16 Pro — 1 час 38 минут.
Примеры фотографий с обоих смартфонов — ниже. Днём снимки у них близки по качеству, как и ночью. Однако при слабом освещении иногда S25 даёт лучшую детализацию и более яркую экспозицию. При использовании 3-кратного зума у Samsung тоже преимущество, а вот при 5-кратном приближении лучшие фото делает iPhone. Сверхширик в ночное время лучше снимает в целом на Samsung. С точки зрения записи видео iPhone в большинстве сценариев превосходит S25.
Вывод
Оба смартфона имеют компактные габариты, отличный экран и прекрасную производительность. При этом список функций ИИ на S25 более обширный, чем на 16 Pro, и они более усовершенствованные. Их плюсов Samsung можно также выделить меньший вес, более мощный чипсет, наличие сканера отпечатков, более быструю скорость зарядки, камеру с 3-кратным зумом, более низкую цену, чем у iPhone. Среди достоинств iPhone 16 Pro — более качественные материалы сборки, более яркий дисплей, лучшие динамики, наличие Face ID, лучшая автономность, 5-кратный зум, лучшие камеры в целом.
Если вы хотите сэкономить немного денег, то выбирайте S25, но более выгодной покупкой станет iPhone 16 Pro.