Компактные флагманские смартфоны Samsung S25 и iPhone 16 Pro сравнили

Экран iPhone 16 Pro немного больше сам по себе, чем у S25: его диагональ составляет 6,3″ против 6,2″ у Samsung. В целом iPhone оснащён более ярким дисплеем: 1764 нит по сравнению с 1395 нит у конкурента.

У обоих смартфонов стереодинамики. Но качество звука лучше на iPhone.

Samsung S25 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, iPhone 16 Pro — на А18 Pro. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться ниже.

Ёмкость аккумулятора у iPhone — 3582 мАч, у Samsung — 4000 мАч. Несмотря на это, работает дольше всё же 16 Pro, хоть разница и составляет всего примерно 1 час. Что касается времени зарядки, то у S25 оно составляет 1 час 17 минут, у 16 Pro — 1 час 38 минут.

Примеры фотографий с обоих смартфонов — ниже. Днём снимки у них близки по качеству, как и ночью. Однако при слабом освещении иногда S25 даёт лучшую детализацию и более яркую экспозицию. При использовании 3-кратного зума у Samsung тоже преимущество, а вот при 5-кратном приближении лучшие фото делает iPhone. Сверхширик в ночное время лучше снимает в целом на Samsung. С точки зрения записи видео iPhone в большинстве сценариев превосходит S25.