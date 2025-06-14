Компактный флагманский смартфон OnePlus 13T протестировали в РФ. Впечатления смешанные

Вопросов, связанных с OnePlus 13T, может быть три. Первый - «Заблокируют ли его?» На самом деле это вполне может случиться - причём неожиданно. Никаких гарантий нет.

Второй вопрос - «Что делать, если блокировка OnePlus всё-таки прилетит?» Здесь может быть два варианта на выбор. Вы можете снять блокировку через Root, но есть вероятность, что со следующим обновлением смартфон снова заблокируют. Второй вариант - снять блокировку по связи официально через сервер, но это будет сильно дороже (около 45 долларов).

Третий вопрос такой: «Может быть, лучше прошить 13T на глобалку?» Варианта осуществить это снова два, и оба компромиссные. Один - с подменой файлов, а другой - без.

Сам Павел же показал, как работает в РФ китайская версия OnePlus 13Т. Русский язык у вас будет, обновления, Google-сервисы тоже. Однако от иероглифов в системе всё равно избавиться до конца не получится.