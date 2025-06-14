Компактный флагманский смартфон OnePlus 13T протестировали в РФ. Впечатления смешанные

Компактный флагманский смартфон OnePlus 13T протестировали в РФ. Впечатления смешанныеЕсли вас не пугает китайская версия и возможность блокировки - покупайте
Вопросов, связанных с OnePlus 13T, может быть три. Первый - «Заблокируют ли его?» На самом деле это вполне может случиться - причём неожиданно. Никаких гарантий нет.
Второй вопрос - «Что делать, если блокировка OnePlus всё-таки прилетит?» Здесь может быть два варианта на выбор. Вы можете снять блокировку через Root, но есть вероятность, что со следующим обновлением смартфон снова заблокируют. Второй вариант - снять блокировку по связи официально через сервер, но это будет сильно дороже (около 45 долларов).
Третий вопрос такой: «Может быть, лучше прошить 13T на глобалку?» Варианта осуществить это снова два, и оба компромиссные. Один - с подменой файлов, а другой - без.
Сам Павел же показал, как работает в РФ китайская версия OnePlus 13Т. Русский язык у вас будет, обновления, Google-сервисы тоже. Однако от иероглифов в системе всё равно избавиться до конца не получится.
Из странностей 13Т - новые уведомления он не показывает, пока не просмотрены старые. Второй момент касается работы камеры в сторонних приложениях. Например, в Telegram. При переключении между фронтальной и основной камерой кадр сплющивается.
Связь у OnePlus 13Т время от времени становится очень плохой. 7-го и 20-го бенда здесь нет.
В целом смартфон остаётся холодным почти всегда. Сценариев, при которых он греется (несмотря на то, что внутри Snapdragon 8 Elite), крайне мало. Один из них - это выбор фотографий для загрузки в Telegram-канал.
По автономности 13Т очень хорош, чего нельзя сказать о его камерах. Ультраширика у смартфона нет, а одна из главных его проблем - это цветопередача. Он выдаёт ложные цвета. Также из-за отсутствия оптической стабилизации у телевика постоянно проблемы с фокусировкой. Всё то же самое относится и к видеосъёмке, за исключением того, что при приближении больше, чем в два раза, стабилизации у вас не будет.
Вывод
Несмотря на все достоинства, жить с китайской версией OnePlus 13T в России слишком тяжело. Слишком много компромиссов и неприятных моментов, с которыми вы можете столкнуться (включая возможность блокировки). Этот смартфон - для тех, кто хочет сэкономить, но приложить усилия для решения определённых проблем.