Компактный OnePlus 13s протестировали и сравнили с Xiaomi 15

Дольше из двух смартфонов работает 13S: вы получаете 7 часов 7 минут работы экрана против 6 часов 29 минут у Xiaomi 15. Блок питания у OnePlus на 80 Вт, до 100% он заряжает устройство около часа (в зависимости от температуры в комнате). У Xiaomi зарядка мощностью 90 Вт и до 100% она заряжает за 53-54 минуты. Кроме того, Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку.

Основная камера у OnePlus 13S на 50 МП, телевик с 2-кратным зумом тоже, фронтальная камера на 32 МП. Xiaomi 15 имеет на бумаге чуть лучше характеристики: это основной объектив на 50 МП, телевик с 2,6-кратным зумом на 50 МП и ультраширик на 50 МП, фронтальный объектив на 32 МП. Примеры фото вы можете посмотреть выше. В целом если вы ищете смартфон с более качественной камерой, то вам придётся доплатить за Xiaomi 15.

Вывод

OnePlus 13s - это компактный OnePlus 13R с обновлённым процессором. Связано это с многочисленными компромиссами. Например, вы не получите водозащиту IP68 (только IP65), беспроводную зарядку. USB-С будет версии 2.0, камеры по качеству чуть выше среднего. С другой стороны, этот смартфон отлично лежит в руке, ощущается более премиальным, чем OnePlus 13, у него хорошо сбалансированы настройки производительности, лучшая в этом классе автономность.

Если бы Xiaomi 15 стоил так же, как OnePlus 13S, то у него тоже были бы похожие компромиссы. Однако программное обеспечение всё равно, по мнению ведущего, лучше на OnePlus.