Компактный Samsung Galaxy S23 оказался одним из лучших смартфонов по ремонтопригодности

Компактный Samsung Galaxy S23 оказался одним из лучших смартфонов по ремонтопригодностиИ он получил по этому параметру почти максимум баллов
Специалист сервисного центра в выпуске на YouTube-канале PBKreviews разобрал новый Samsung Galaxy S23 и узнал, легко ли в нём будет заменить детали, если он сломается.
Фото: CNN
Ведущий YouTube-канала PBKreviews оценил по ремонтопригодности компактный флагман Samsung Galaxy S23. И телефон оказался довольно хорош.
Для замены у S23 экрана вам нужно будет снять заднюю панель, открутить винтики в нижней части смартфона, снять узел динамика. После этого вы получите доступ к гибкому кабелю для экрана. Отсоедините этот кабель, нагрейте дисплей и замените его на новый.
Аккумулятор вытащить и заменить вы сможете легко: для этого есть специальный «язычок».
Вывод
В целом Samsung Galaxy S23 получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 балла из 2 было за расположение запчастей и время ремонта, а также за простоту нахождения компонентов (кроме экрана и батареи).
Другие смартфоны Samsung эксперт оценил в 6 баллов (Galaxy M23 5G), 6,5 баллов (Galaxy A03), 8 баллов (Galaxy A73 5G).