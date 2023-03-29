Компактный Samsung Galaxy S23 оказался одним из лучших смартфонов по ремонтопригодности

Аккумулятор вытащить и заменить вы сможете легко: для этого есть специальный «язычок».

Вывод

В целом Samsung Galaxy S23 получил 9 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них 1,5 балла из 2 было за расположение запчастей и время ремонта, а также за простоту нахождения компонентов (кроме экрана и батареи).

Другие смартфоны Samsung эксперт оценил в 6 баллов (Galaxy M23 5G), 6,5 баллов (Galaxy A03), 8 баллов (Galaxy A73 5G).