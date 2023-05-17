Крутые китайские смартфоны OnePlus Nord 3 и Realme GT Neo 5 подробно сравнили

Крутые китайские смартфоны OnePlus Nord 3 и Realme GT Neo 5 подробно сравнилиВ основном аппараты сравнивали по камерам
Не можете определиться, что взять: OnePlus Nord 3 или Realme GT Neo 5? Ведущий YouTube-канала «Польза NET» выяснил, какой из них лучше.
По большей части ведущий YouTube-канала «Польза NET» рассказал о OnePlus Nord 3. Параллельно он сравнивал его по части камер с Realme GT Neo 5.
По внешнему виду блока камер OnePlus Nord 3 очень напоминает флагманские Huawei. Но выглядит всё в любом случае довольно симпатично.
В комплекте с OnePlus вы получаете силиконовый чехол, наклейки, краткое руководство, блок питания на 80 Вт, кабель для зарядки, скрепку. При этом OnePlus Nord 3 - это название OnePlus Ace 2V (последняя модель продаётся только в Китае, Nord 3 - за пределами Китая). Вместе с тем Realme GT Neo 5 с глобальной прошивкой получил имя как раз GT3.
Смартфон лежит в руке комфортно. Звучание здесь - стерео, качество звука - хорошее. Есть также ИК-порт. Однако нет разъёма для наушников и защиты от влаги и пыли.
Оснащён аппарат OLED-дисплеем в 6,74 дюйма. Экран здесь без закруглённых краёв, плотность пикселей - 450 PPI, пиковая яркость - 1450 нит, частота обновления - 120 Гц. В играх отклик у смартфона при этом отличный. Также у OnePlus Nord 3 довольно сильный ШИМ.
Процессор на OnePlus стоит MediaTek DNT 9000. Работает смартфон на Android 13. С результатами тестирования устройства в бенчмарках вы можете ознакомиться выше. Оперативная память у смартфона доступна в объёме 12 или 16 ГБ, внутренняя - 256 или 512 ГБ. NFC аппарат тоже поддерживает, поэтому бесконтактная оплата вам будет доступна.
OnePlus Nord 3 поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, а вот беспроводную зарядку - нет. За 10 минут заряжается он с 0 до 30%, за 26 минут - до 70%, за 31 минуту - до 80%, 43 минуты - до 100%.
За 1 час просмотра видео на YouTube заряд снизился на 10%, за 1 час игр - в среднем на 32%. Результаты в играх в целом хорошие, хотя смартфон некритично нагревался.
Основной блок камер состоит из основного объектива в 64 МП, сверхширика на 8 МП с углом обзора 112 градусов, макро на 2 МП. Оптического зума, как и оптической стабилизации, у OnePlus нет. Записывать видео смартфон может максимум в 4К 60 к/с с основной камеры. Фронтальный модуль имеет 16 МП и способен снимать видео максимум в 1080p 30 к/с.
Если вы не планируете записывать видеоролики в 4К 60 к/с, чтобы потом выкладывать на YouTube, то вам подойдёт и OnePlus Nord 3, и Realme GT Neo 5. Ультраширик позволяет снимать только в 1080p 30 к/с, причём в обоих случаях. Фронтальная камера у OnePlus выдаёт изображение с красноватым оттенком, а Realme делает цвет кожи слишком бледным. Но, например, цвет рубашки ведущего лучше удалось передать Neo 5. В то же время Realme стоит дороже, чем OnePlus. Стабилизация значительно лучше работает тоже у GT Neo 5. С примерами фотографий с OnePlus вы можете ознакомиться выше.
Вывод
Прежде всего, нужно отметить, что версия, которую протестировал ведущий, - это китайская версия. И глобальная стоить будет дороже. Также OnePlus Nord 3 нельзя назвать камерофоном, но снимает он в целом достойно. По мнению эксперта, с таким устройством можно легко проходить два года.