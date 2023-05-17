Крутые китайские смартфоны OnePlus Nord 3 и Realme GT Neo 5 подробно сравнили

По большей части ведущий YouTube-канала «Польза NET» рассказал о OnePlus Nord 3. Параллельно он сравнивал его по части камер с Realme GT Neo 5.

По внешнему виду блока камер OnePlus Nord 3 очень напоминает флагманские Huawei. Но выглядит всё в любом случае довольно симпатично.

В комплекте с OnePlus вы получаете силиконовый чехол, наклейки, краткое руководство, блок питания на 80 Вт, кабель для зарядки, скрепку. При этом OnePlus Nord 3 - это название OnePlus Ace 2V (последняя модель продаётся только в Китае, Nord 3 - за пределами Китая). Вместе с тем Realme GT Neo 5 с глобальной прошивкой получил имя как раз GT3.

Смартфон лежит в руке комфортно. Звучание здесь - стерео, качество звука - хорошее. Есть также ИК-порт. Однако нет разъёма для наушников и защиты от влаги и пыли.

Оснащён аппарат OLED-дисплеем в 6,74 дюйма. Экран здесь без закруглённых краёв, плотность пикселей - 450 PPI, пиковая яркость - 1450 нит, частота обновления - 120 Гц. В играх отклик у смартфона при этом отличный. Также у OnePlus Nord 3 довольно сильный ШИМ.