Кто быстрее работает из «недофлагманов»: Samsung S23+ или iPhone 14 Pro?

В выпуске на YouTube-канале Techniqued провели сравнение двух мощных устройств. В частности, это были iPhone 14 Pro и Samsung S23+. На Samsung стоит чип Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ ОЗУ, на iPhone - А16.

Asphalt 9 быстрее открылась на iPhone по сравнению с Samsung. Call of Duty открылась почти в одно и то же время, но чуть быстрее всё-таки на Galaxy S23+. Магазин приложений тоже загрузился почти сразу на Samsung.