Кто быстрее работает из «недофлагманов»: Samsung S23+ или iPhone 14 Pro?И какой из них лучше брать?
Эксперты YouTube-канала Techniqued проверили по скорости запуска приложений и игр смартфоны iPhone 14 Pro и Samsung S23+. Кто же победит?
Фото: Techniqued
В выпуске на YouTube-канале Techniqued провели сравнение двух мощных устройств. В частности, это были iPhone 14 Pro и Samsung S23+. На Samsung стоит чип Snapdragon 8 Gen 2 с 8 ГБ ОЗУ, на iPhone - А16.
Asphalt 9 быстрее открылась на iPhone по сравнению с Samsung. Call of Duty открылась почти в одно и то же время, но чуть быстрее всё-таки на Galaxy S23+. Магазин приложений тоже загрузился почти сразу на Samsung.
Techniqued
Большую часть остальных приложений вроде Chrome, Amazon, YouTube и т.п. быстрее открывал Samsung Galaxy S23. Но, например, приложение камеры чуть быстрее загрузилось на iPhone 14 Pro.
Вывод
В целом особой разницы загрузки приложений и игр между S23+ и iPhone 14 Pro не было. Веб-страницы тоже загружались и открывались на устройствах с примерно одинаковой скоростью. Но iPhone удалось больше приложений одновременно удержать в памяти без их перезагрузки при открытии.