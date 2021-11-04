Кто лучше из младших флагманских смартфонов: Samsung Galaxy S21 или Google Pixel 6

Ведущий Tech Spurt выяснил, какой из смартфонов премиум-класса - Samsung S21 или Pixel 6 - лучше приобрести в 2021 году. Устройства сравнивались по внешнему виду, функциональности, софту, производительности и т.п.

Дизайн. Более изящный внешний вид - у Samsung Galaxy S21. К тому же диагональ экрана Pixel составляет 6,4 дюйма, а Samsung - 6,2 дюйма. Также продукт Google выглядит массивнее из-за толстых рамок вокруг дисплея, а ещё из-за прямых, а не закругленных углов.

С точки зрения материала тоже видны различия: у Galaxy это смесь пластика и стекла (glastic), сам корпус матовый, у Pixel - стекло, а значит, поверхность глянцевая. И стекло при этом более устойчиво к царапинам.

В обоих случаях вы при этом найдёте защиту от влаги и пыли стандарта IP68.

Разблокировка. Сканер отпечатков пальцев работает быстрее и распознаёт лучше у Samsung Galaxy S21, даже если у вас мокрые пальцы. Также Samsung даёт возможность разблокировки по лицу, но с ней могут быть проблемы при недостаточном освещении. А вот у Pixel такой функции нет вообще.

Софт и функции. Если говорить о программном обеспечении, то на Pixel стоит новейший Android 12, а вот на S21 - всё ещё Android 11. Правда, нужно сказать, что в любом случае операционная система аппарата будет обновлена до 12-й версии. Собственно, по этом причине отличается интерфейс и дизайн системы. Кроме этого, производитель обещает высылать обновления для Pixel в течение пяти лет, а вот для Samsung - три года (обновления для ОС Android 12, 13, 14) и четыре года (обновления безопасности). Ну и нужно отметить ещё наличие специальных приложений от Samsung на S21 (Samsung Health, Samsung Pay и пр.), а также слотов для двух SIM-карт. Возможность расширения памяти через MicroSD в обоих моделях отсутствует.

Дисплей и динамики. Немного более резкое изображение выдаёт S21. В целом смартфоны практически аналогичны в плане возможностей дисплея, только вырез для фронтальной камеры у Pixel чуть больше, а частота обновления экрана увеличивается у Samsung максимум до 120 Гц, у Pixel - до 90 Гц.

С точки зрения звука вы получаете в обоих случаях стереодинамики. И качество звучания у них идентичное. Для подключения наушников у них используется Bluetooth либо разъём USB-C.