Кто лучше из младших флагманских смартфонов: Samsung Galaxy S21 или Google Pixel 6

Кто лучше из младших флагманских смартфонов: Samsung Galaxy S21 или Google Pixel 6Сравнивает техноблогер
Ведущий Tech Spurt выяснил, какой из смартфонов премиум-класса - Samsung S21 или Pixel 6 - лучше приобрести в 2021 году. Устройства сравнивались по внешнему виду, функциональности, софту, производительности и т.п.
- Дизайн. Более изящный внешний вид - у Samsung Galaxy S21. К тому же диагональ экрана Pixel составляет 6,4 дюйма, а Samsung - 6,2 дюйма. Также продукт Google выглядит массивнее из-за толстых рамок вокруг дисплея, а ещё из-за прямых, а не закругленных углов.
С точки зрения материала тоже видны различия: у Galaxy это смесь пластика и стекла (glastic), сам корпус матовый, у Pixel - стекло, а значит, поверхность глянцевая. И стекло при этом более устойчиво к царапинам.
В обоих случаях вы при этом найдёте защиту от влаги и пыли стандарта IP68.
- Разблокировка. Сканер отпечатков пальцев работает быстрее и распознаёт лучше у Samsung Galaxy S21, даже если у вас мокрые пальцы. Также Samsung даёт возможность разблокировки по лицу, но с ней могут быть проблемы при недостаточном освещении. А вот у Pixel такой функции нет вообще.
- Софт и функции. Если говорить о программном обеспечении, то на Pixel стоит новейший Android 12, а вот на S21 - всё ещё Android 11. Правда, нужно сказать, что в любом случае операционная система аппарата будет обновлена до 12-й версии. Собственно, по этом причине отличается интерфейс и дизайн системы. Кроме этого, производитель обещает высылать обновления для Pixel в течение пяти лет, а вот для Samsung - три года (обновления для ОС Android 12, 13, 14) и четыре года (обновления безопасности). Ну и нужно отметить ещё наличие специальных приложений от Samsung на S21 (Samsung Health, Samsung Pay и пр.), а также слотов для двух SIM-карт. Возможность расширения памяти через MicroSD в обоих моделях отсутствует.
- Дисплей и динамики. Немного более резкое изображение выдаёт S21. В целом смартфоны практически аналогичны в плане возможностей дисплея, только вырез для фронтальной камеры у Pixel чуть больше, а частота обновления экрана увеличивается у Samsung максимум до 120 Гц, у Pixel - до 90 Гц.
С точки зрения звука вы получаете в обоих случаях стереодинамики. И качество звучания у них идентичное. Для подключения наушников у них используется Bluetooth либо разъём USB-C.
- Производительность и запуск игр. Обе модели оснащены 8 ГБ оперативной памяти. В тесте на быстродействие Samsung получает больше баллов, чем Pixel. И разница эта заметна при запуске «тяжёлых» игр типа Genshin Impact. В то же время с повседневными задачами аппараты справляются отлично, как и с запуском не очень требовательных игр. Для геймеров здесь предусмотрены в обоих случаях и игровой режим с возможностью записи происходящего на экране.
- Автономность. А вот по этому параметру между Samsung и Pixel заметна значительная разница. У S21 батарея объёмом 4000 мАч, которой хватает на день работы, а вот у Pixel 6 аккумулятор на 4600 мАч, благодаря которому даже при максимальной нагрузке к концу для остаётся 20-30 процентов заряда.
Что касается быстрой зарядки, то её максимальная скорость на Pixel составляет 30 Вт, на Samsung - 25 Вт.
- Камера. В целом фото получаются отличные на обе камеры. Однако камера Pixel 6 лучше справляется с деталями, с цветопередачей даже при слабом освещении: снимки выходят более чётки и естественные. У S21 в отличие от Pixel есть также телеобъектив. Что касается возможности увеличения, то приемлемое качество выходит у Pixel при приближении в два раза, а у Samsung - в 5-10 раз. В плане интерфейса приложения камеры они аналогичны, правда, угол обзора у Pixel чуть меньше при съёмке, чем у Samsung. Кроме того, Samsung предлагает множество дополнительных режимов съёмки, зато Pixel позволяет убирать ненужные объекты на фото при помощи инструмента «Ластик». Селфи-фото вместе с тем однозначно лучше выходят у Samsung.
В съёмке видео устройства тоже хороши, выдают похожую картинку. Но сам эксперт предпочитает из двух аппаратов в этом плане Samsung.
В целом, как отметил блогер, оба смартфона предлагают множество возможностей и отличную производительность. В то же время если вы любите игры, то вам больше понравится S21, а если вы ищете устройство с длительным временем работы без подзарядки, то выбирайте Pixel 6.