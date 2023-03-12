Кто выпустил лучший компактный смартфон для игр? Внезапно, Samsung

Кто выпустил лучший компактный смартфон для игр? Внезапно, SamsungТестировался Galaxy S23 в Genshin Impact
В выпуске на YouTube-канале Golden Reviewer проверили производительность процессора Snapdragon 8 Gen 2+ в игре Genshin Impact. Стоит этот процессор на новом Samsung Galaxy S23.
Фото: Golden Reviewer
Эксперт YouTube-канала Golden Reviewer выяснил, как себя в играх ведёт компактный флагман Samsung Galaxy S23. Оказалось, что это один из лучших смартфонов для игр на сегодня.
Galaxy S23 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2+. Этот смартфон протестировали в игре Genshin Impact в режиме высокой производительности на максимальных настройках с 60 к/с.
Вывод
Результаты тестирования показали, что Samsung Galaxy S23 вместе с S23 Ultra являются лучшими современными смартфонами для игр. При этом эффективность на ватт всё-таки была немного выше у S23, как и средняя частота кадров. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.