Кто выпустил лучший компактный смартфон для игр? Внезапно, Samsung

Эксперт YouTube-канала Golden Reviewer выяснил, как себя в играх ведёт компактный флагман Samsung Galaxy S23. Оказалось, что это один из лучших смартфонов для игр на сегодня.

Galaxy S23 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2+. Этот смартфон протестировали в игре Genshin Impact в режиме высокой производительности на максимальных настройках с 60 к/с.