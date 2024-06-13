Кто выше по рангу в BBK: флагманские смартфоны Oppo и Vivo сравнили по качеству камер

Кто выше по рангу в BBK: флагманские смартфоны Oppo и Vivo сравнили по качеству камерКакой смартфон лучше брать?
У Oppo Find X7 Ultra есть обычный цветовой профиль и Vivid Mode. Что касается Vivo X100 Pro, то у него вы можете переключаться между режимами Vivid Colors, Ziess Natural Colors, Textured Mode.
На близком объекте лучше фокусируется Oppo. У него такие снимки получаются более чёткими.
Возможности макросъёмки немного лучше у Vivo X100 Pro. Что касается основной камеры, то по цветопередаче лучше справляется Oppo (у него более реалистичные цвета), при этом деталей на снимках чуть больше у Vivo.
В режиме 50 МП более чёткие фотографии выходят у Vivo X100 Pro.
С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Выводы
Oppo Find X7 Ultra ощущается как старший брат OnePlus 12. В основном он выдаёт очень хорошие снимки по качеству. При этом Vivo X100 Pro подойдёт для обычных пользователей, которые хотят просто достать камеру и сфотографировать что-либо, а также, возможно, поиграться с настройками. У Vivo X100 Pro были некоторые проблемы: например, телесные тона становились тёплого оттенка в портретном режиме.