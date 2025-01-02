Легендарную NOKIA с антенной и телевизором протестировали в 2025 г.

Модель Nokia TV E72 на самом деле никогда не существовала: это китайская подделка. Тем не менее раньше это был действительно массовый телефон.

Корпус у Nokia TV E72 почти полностью сделан из металла. Единственное - на задней панели soft touch пластик.

Выделяется у этой модели и большой для бюджетного устройства экран. По углам обзора матрица тоже неплохая.

E72 имеет также сенсорный экран, который при поворачивании смартфона автоматически меняет ориентацию. Это раньше было крайне редким и нигде не встречалось, кроме Айфона.

Поддерживает E72 две симки, у него есть и неплохой динамик. Правда, с компьютером такие телефоны нормально не синхронизировались.

Ещё одна необычная особенность Nokia TV E72 - наличие антенны и телевизора. Раньше при помощи этого действительно можно было смотреть разные ТВ-передачи. В те годы E72 был одним из немногих, который также поддерживал видео в формате MP4 и аудио MP3.