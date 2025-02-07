Лучшее энергопотребление и другие преимущества Super AMOLED экрана смартфона перед AMOLED

Опубликовано 07 февраля 2025, 13:301 мин.
Лучшее энергопотребление и другие преимущества Super AMOLED экрана смартфона перед AMOLEDОб этом важно знать при покупке
Super AMOLED — это на самом деле попытка решить те проблемы, которые были у первых AMOLED-дисплеев. Среди них — неравномерная цветопередача, зависимость от угла обзора, выгорание пикселей, довольно большое энергопотребление при высокой яркости.
Экраны смартфонов с матрицей Super AMOLED имеют несколько преимуществ по сравнению с AMOLED-дисплеями.
Отсутствие отдельного сенсорного слоя. Этот слой интегрируется в сам дисплей. За счёт этого уменьшается толщина экрана, улучшается яркость, повышается отзывчивость сенсора.
Лучшее энергопотребление. У экранов Super AMOLED эффективнее алгоритмы управления цветопередачей и подсветкой. Это позволяет снизить нагрузку на батарею.
Выше яркость и лучше читаемость на солнце. Это особенно заметно, когда вы пользуетесь смартфоном на улице.
Более насыщенные цвета, более высокая контрастность. Связано это с адаптивным алгоритмом управления цветопередачей.
Правда, несмотря на это, риск выгорания пикселей у Super AMOLED дисплеев всё ещё есть.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова