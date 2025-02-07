Лучшее энергопотребление и другие преимущества Super AMOLED экрана смартфона перед AMOLED

Выше яркость и лучше читаемость на солнце. Это особенно заметно, когда вы пользуетесь смартфоном на улице.

Более насыщенные цвета, более высокая контрастность. Связано это с адаптивным алгоритмом управления цветопередачей.

Правда, несмотря на это, риск выгорания пикселей у Super AMOLED дисплеев всё ещё есть.