Лучшее из двух миров? Что умеет единственный на сегодня кнопочный смартфон на Android

Лучшее из двух миров? Что умеет единственный на сегодня кнопочный смартфон на AndroidОб этом рассказали на YouTube-канале Rozetked
Punkt MP 02 представляет собой дорогой кнопочный телефон на Android. Изготовлен он швейцарской организацией Punkt Tronics совместно с компанией BlackBerry. Стоит устройство от 329 евро (на момент выхода выпуска (23 февраля 2022 года) - от 30 тысяч рублей) и в России официально не продаётся.
В отличие от первой версии 2018 года на новой установлена собственная операционная система с защитой от BlackBerry. Также раньше устройство было лишь чёрного цвета, а ещё были разные версии телефонов для Европы и США.
Корпус Punkt MP 02 сделан из поликарбоната. Крышка здесь выпуклая, за счёт чего телефон удобно лежит в руке. Вес устройства составляет всего 100 граммов. В комплекте с устройством, к сожалению, нет зарядного кабеля, зато оно оснащено защитой от воды и пыли по стандарту IP52. В то же время корпус неразборный, поэтому легко заменить аккумулятор не получится.
Диагональ экрана у телефона составляет 2 дюйма, установлена у него матрица TFT (то есть изображение лучше видно при ярком освещении, а вот в темноте придётся использовать встроенную подсветку). Дисплей здесь цветной, разрешение - 320x240, есть защитное стекло Gorilla Glass 3, олеофобное покрытие.
Что касается процессора, то установлен на аппарате Snapdragon 210. Есть в нём также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. При этом музыку на устройстве слушать нельзя вообще, но вообще использовать телефон вполне возможно как флешку.
Присутствует у Punkt MP 02 лоток для одной Nano-SIM. Поддерживает устройство LTE, 2G, 3G. То есть в плане связи этот аппарат работает отлично.
Ещё он оснащён громким динамиком, поэтому собеседника всегда будет слышно тоже хорошо. Кроме этого, здесь есть возможность подключения Bluetooth-гарнитуры.
В плане автономности у устройства тоже всё хорошо. Аккумулятор у него объёмом 1280 мА*ч, и этого хватает на 3-4 дня. Заряжается при этом аппарат за 2,5 часа.
Несмотря на то что Punkt MP 02 - на Android, по интерфейсу этого не скажешь. Нет никаких иконок, только текст. С устройства можно звонить, писать SMS. У него есть шумоподавление и громкая связь, дополнительный микрофон. Вместе с тем главный экран настроить здесь никак нельзя.
Подойти такое устройство в целом может трём категориям людей. Первая - это сотрудники госпредприятий (для хранения на телефоне конфиденциальной информации), вторая - те, кто беспокоится о безопасности данных, либо работники предприятий, на которые нельзя проносить телефоны с камерой, планшеты, компьютеры и т.п., третья - люди, которым телефон нужен только для звонков.