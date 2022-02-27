Лучшее из двух миров? Что умеет единственный на сегодня кнопочный смартфон на Android

Punkt MP 02 представляет собой дорогой кнопочный телефон на Android. Изготовлен он швейцарской организацией Punkt Tronics совместно с компанией BlackBerry. Стоит устройство от 329 евро (на момент выхода выпуска (23 февраля 2022 года) - от 30 тысяч рублей) и в России официально не продаётся.

В отличие от первой версии 2018 года на новой установлена собственная операционная система с защитой от BlackBerry. Также раньше устройство было лишь чёрного цвета, а ещё были разные версии телефонов для Европы и США.

Корпус Punkt MP 02 сделан из поликарбоната. Крышка здесь выпуклая, за счёт чего телефон удобно лежит в руке. Вес устройства составляет всего 100 граммов. В комплекте с устройством, к сожалению, нет зарядного кабеля, зато оно оснащено защитой от воды и пыли по стандарту IP52. В то же время корпус неразборный, поэтому легко заменить аккумулятор не получится.

Диагональ экрана у телефона составляет 2 дюйма, установлена у него матрица TFT (то есть изображение лучше видно при ярком освещении, а вот в темноте придётся использовать встроенную подсветку). Дисплей здесь цветной, разрешение - 320x240, есть защитное стекло Gorilla Glass 3, олеофобное покрытие.

Что касается процессора, то установлен на аппарате Snapdragon 210. Есть в нём также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. При этом музыку на устройстве слушать нельзя вообще, но вообще использовать телефон вполне возможно как флешку.