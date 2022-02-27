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Лучшее из двух миров? Что умеет единственный на сегодня кнопочный смартфон на Android

Об этом рассказали на YouTube-канале Rozetked
В выпуске на канале Rozetked эксперт рассмотрел производительность и другие главные параметры устройства Punkt MP 02.
Лучшее из двух миров? Что умеет единственный на сегодня кнопочный смартфон на Android

Punkt MP 02 представляет собой дорогой кнопочный телефон на Android. Изготовлен он швейцарской организацией Punkt Tronics совместно с компанией BlackBerry. Стоит устройство от 329 евро (на момент выхода выпуска (23 февраля 2022 года) - от 30 тысяч рублей) и в России официально не продаётся.

В отличие от первой версии 2018 года на новой установлена собственная операционная система с защитой от BlackBerry. Также раньше устройство было лишь чёрного цвета, а ещё были разные версии телефонов для Европы и США.

Корпус Punkt MP 02 сделан из поликарбоната. Крышка здесь выпуклая, за счёт чего телефон удобно лежит в руке. Вес устройства составляет всего 100 граммов. В комплекте с устройством, к сожалению, нет зарядного кабеля, зато оно оснащено защитой от воды и пыли по стандарту IP52. В то же время корпус неразборный, поэтому легко заменить аккумулятор не получится.

Диагональ экрана у телефона составляет 2 дюйма, установлена у него матрица TFT (то есть изображение лучше видно при ярком освещении, а вот в темноте придётся использовать встроенную подсветку). Дисплей здесь цветной, разрешение - 320x240, есть защитное стекло Gorilla Glass 3, олеофобное покрытие.

Что касается процессора, то установлен на аппарате Snapdragon 210. Есть в нём также 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. При этом музыку на устройстве слушать нельзя вообще, но вообще использовать телефон вполне возможно как флешку.

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Присутствует у Punkt MP 02 лоток для одной Nano-SIM. Поддерживает устройство LTE, 2G, 3G. То есть в плане связи этот аппарат работает отлично.

Ещё он оснащён громким динамиком, поэтому собеседника всегда будет слышно тоже хорошо. Кроме этого, здесь есть возможность подключения Bluetooth-гарнитуры.

В плане автономности у устройства тоже всё хорошо. Аккумулятор у него объёмом 1280 мА*ч, и этого хватает на 3-4 дня. Заряжается при этом аппарат за 2,5 часа.

Несмотря на то что Punkt MP 02 - на Android, по интерфейсу этого не скажешь. Нет никаких иконок, только текст. С устройства можно звонить, писать SMS. У него есть шумоподавление и громкая связь, дополнительный микрофон. Вместе с тем главный экран настроить здесь никак нельзя.

Подойти такое устройство в целом может трём категориям людей. Первая - это сотрудники госпредприятий (для хранения на телефоне конфиденциальной информации), вторая - те, кто беспокоится о безопасности данных, либо работники предприятий, на которые нельзя проносить телефоны с камерой, планшеты, компьютеры и т.п., третья - люди, которым телефон нужен только для звонков.

Источник: Rozetked
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