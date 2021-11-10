Лучшие альтернативы смартфону Xiaomi Redmi Note 11 Pro

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Лучшие альтернативы смартфону Xiaomi Redmi Note 11 ProИх перечислил ведущий канала Thebox
На YouTube-канале Thebox назвали современные модели телефонов, которые можно приобрести вместо Xiaomi Redmi Note 11 Pro. По некоторым параметрам они даже обходят флагман китайской компании.
Главный плюс покупки перечисленных ниже аппаратов, по словам эксперта, - возможность их покупки прямо сейчас. В то же время Xiaomi Redmi Note 11 Pro ещё не так скоро доберётся до прилавков России. Кроме того, стоимость названных аналогов даже ниже, чем у Xiaomi.
- Oppo Reno 4Z. Оснащён 6,57-дюймовым качественным дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, оперативной памятью объёмом 8ГБ, встроенной - 128 ГБ. Также здесь четыре модуля основной камеры и два - фронтальной. Ёмкость аккумулятора - 4000 мА*ч, есть 18-ваттная быстрая зарядка. А ещё поддерживается NFC. Вышел аппарат осенью 2020 года, однако до сих пор остаётся актуальным. Нужно также отметить, что с яркостью экрана и углами обзора проблем у вас точно не будет. Хотя процессор не настолько мощный, как в Redmi Note 11 Pro, в процессе использования это не ощущается. Поддерживается съёмка в 4К.
- OnePlus Nord CE. Дисплей - 6,43 дюйма, максимальная частота обновления - 90 Гц. Объём оперативной памяти и накопителя составляет в зависимости от варианта комплектации 6/8/12 ГБ и 128/256 ГБ. Аккумулятор здесь ёмкостью в 4500 мА*ч, есть быстрая зарядка на 30 Вт (до 65 процентов заряжается за 35 минут, до 100 - за 1 час 5 минут). Как и в предыдущем случае, присутствует модуль NFC. Ещё есть поддержка сетей 5G. Процессор здесь имеет существенный плюс - под него лучше оптимизированы игры и приложения. С точки зрения камеры ведущий отметил хороший ультраширокоугольный объектив и возможность съёмки в 4К. Тонкий корпус и поддержка двух SIM-карт завершает список преимуществ аппарата.
- Realme 7 5G. Считается главным конкурентом Xiaomi. Может похвастаться отличным соотношением стоимости и характеристик. Например, это отличный дисплей (6,5 дюймов, 120 Гц), неплохие камеры. Объём памяти - 6 ГБ (ОЗУ) и 128 ГБ (накопитель). Есть NFC, а также большой аккумулятор на 5000 мА*ч и быстрой зарядкой в 30 Вт. Основная камера на 48 МП выдаёт довольно качественные снимки.
- Realme 8 Pro. Почти самый дешёвый смартфон со 108-мегапиксельной основной камерой. Здесь установлен 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, оперативка - на 6 либо 8 ГБ, накопитель - на 128 ГБ. Также вы получите батарею объёмом 4500 мА*ч и быструю зарядку на 50 Вт (за 21 минуту позволяет зарядить с 0 до 50 процентов). Правда, здесь нет 5G, но это не так важно в настоящее время. Процессор отлично справляется с приложениями и играми, а также лучше обрабатывает фотографии (то есть снимки получаются более чёткими, детализированными).
- Mi 11 Lite. Может похвастаться и быстрым AMOLED-экраном (правда, частота обновления только 90 Гц), и стереодинамиком, и стильным дизайном. Также вам будет доступна оперативная память ёмкостью 6 или 8 ГБ, накопитель на 64 либо 128 ГБ, модуль NFC. Батарея здесь объёмом 4250 мА*ч, есть 33-ваттная быстрая зарядка. Отлично справляется модель с запуском приложений, игр и обработкой фотографий. Единственный недостаток аппарата - отсутствие порта для гарнитуры.
- Motorola Moto G60. Толщина корпуса - почти 1 см, вес устройства - 225 г. Процессор здесь такой же, как у Mi 11 Lite, и его хватит для запуска как игр, так и простых приложений. Есть экран на 6,8 дюймов с частотой 120 Гц, оперативная память на 6 ГБ и накопитель на 128 ГБ, модуль основной камеры на 108 МП, поддержка NFC. При этом аккумулятор действительно мощный - ёмкостью на 6000 мА*ч.
- Poco X3 PRO. Его легко можно назвать геймерским бюджетником. Дисплей здесь 6,67-дюймовый, с частотой обновления до 120 Гц и повышенной чувствительностью сенсора. Процессор в смартфоне установлен очень мощный - Qualcomm Snapdragon 860. Объём оперативной памяти - 6/8 ГБ, а накопителя - 128/256 ГБ. Также вы сможете долгое время не беспокоиться о зарядке благодаря аккумулятору на 5160 мА*ч.
- Redmi 9 Pro 5G. Здесь стоит процессор Snapdragon 750G, отлично работающий в играх и приложениях. Кроме того, он имеет модуль основной камеры на 108 МП.
- Redmi Note 10 Pro. Отличная альтернатива новой модели Xiaomi Redmi Note 11 Pro. По «начинке» здесь - примерно то же самое, что и в новой версии. Есть AMOLED-экран на 6,67 дюймов с частотой 120 Гц, основной модуль камеры на 108 МП. Также ёмкость аккумулятора составляет 5020 мА*ч, а объём памяти - 6/8 ГБ (оперативная), 64/128 ГБ (встроенная). Присутствует поддержка NFC.
- Poco X3 GT. Диагональ дисплея смартфона - 6,6 дюймов, частота обновления - 120 Гц. Аккумулятор довольно приличный - на 5000 мА*ч, есть быстрая зарядка до 67 Вт. Кроме этого, объём памяти здесь составляет 8 ГБ (ОЗУ) и 128/256 ГБ (накопитель). Мощный процессор здесь позволяет запускать самые «тяжёлые» игры и приложения.
Источник: Thebox - о технике и гаджетах