Лучшие альтернативы смартфону Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Главный плюс покупки перечисленных ниже аппаратов, по словам эксперта, - возможность их покупки прямо сейчас. В то же время Xiaomi Redmi Note 11 Pro ещё не так скоро доберётся до прилавков России. Кроме того, стоимость названных аналогов даже ниже, чем у Xiaomi.

Oppo Reno 4Z. Оснащён 6,57-дюймовым качественным дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, оперативной памятью объёмом 8ГБ, встроенной - 128 ГБ. Также здесь четыре модуля основной камеры и два - фронтальной. Ёмкость аккумулятора - 4000 мА*ч, есть 18-ваттная быстрая зарядка. А ещё поддерживается NFC. Вышел аппарат осенью 2020 года, однако до сих пор остаётся актуальным. Нужно также отметить, что с яркостью экрана и углами обзора проблем у вас точно не будет. Хотя процессор не настолько мощный, как в Redmi Note 11 Pro, в процессе использования это не ощущается. Поддерживается съёмка в 4К.