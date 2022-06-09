Лучшие компактные смартфоны на 2022 год

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Лучшие компактные смартфоны на 2022 годОни станут отличной заменой «лопат»
Сегодня в основном производители делают смартфоны с большим экраном - в среднем 6,5 дюйма. Однако есть и более компактные устройства. Лучшие из них перечислил эксперт YouTube-канала Quke.ru.
Ведущий канала Quke.ru на YouTube Андрей рассказал о самых надёжных и маленьких смартфонах разных производителей. Учитывались при этом модели как бюджетной категории, так и премиум-класса.
- Nokia C01 Plus и Huawei Y5P. Это единственные недорогие компактные аппараты, которые можно выделить на сегодня. Вышли они довольно давно. Отличаются небольшим объёмом оперативной памяти, маленьким дисплеем в 5,5 дюймов. Производительность и камера тоже слабые. Другими словами, это смартфоны, которые могут звонить, отправлять сообщения и справляться с какими-то самыми простыми задачами.
- Samsung A01. Эту модель можно отнести условно к предыдущим. Однако её довольно быстро заменил А02, а затем и А03. У А01 присутствует экран в 5,7 дюйма с разрешением HD+, основная камера в 13 МП, аккумулятор объёмом 3000 мА*ч.
- Смартфоны серии Apple iPhone Mini. Это, пожалуй, лучшие компактные смартфоны, которые сегодня можно купить в России. Например, это iPhone 12 Mini и iPhone 13 Mini. Это небольшие аппараты с мощной камерой, хорошим дисплеем. Актуальны они при покупке будут минимум два-три года. В принципе с натяжкой, по мнению эксперта, сюда можно отнести также устройства iPhone без приставки Pro.
- Samsung Galaxy S22. Его можно назвать лучшей компактной моделью смартфона в мире. Также в эту категорию с натяжкой попадает S21. Дисплей у S22 составляет 6,1 дюйма. Это тоже маленький и мощный телефон, как и iPhone Mini. Но между S21 и S22 ведущий рекомендует выбирать последний. У него лучше камера, дисплей, есть защита от воды, реверсивная зарядка и многое другое.
- Xiaomi 12, 12X. Эти устройства немного больше, чем iPhone Mini, но при этом дешевле. У них тоже хорошая камера, качественный дисплей, отличная автономность и производительность, есть возможность работать с двумя SIM-картами. Из двух моделей эксперт всё же предпочёл бы взять 12X, так как он работает более стабильно, меньше греется при нагрузке.
- Google Pixel 4а, Google Pixel 5. Смартфоны от американского бренда. В Россию они поставлялись в очень ограниченном количестве. Они оснащены одной из лучших камер на рынке, отличаются неплохим дисплеем и автономностью. Правда, они чуть слабее в целом, чем Xiaomi 12X.
- Sony Xperia 5 III. Это очень мощный смартфон с процессором Snapdragon 888, с качественным дисплеем, отличной камерой.