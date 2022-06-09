Лучшие компактные смартфоны на 2022 год

Они станут отличной заменой «лопат»

Сегодня в основном производители делают смартфоны с большим экраном - в среднем 6,5 дюйма. Однако есть и более компактные устройства. Лучшие из них перечислил эксперт YouTube-канала Quke.ru.