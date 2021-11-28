Телефоны
Сегодня в 14:17
2 мин.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

Среди них - iPhone 13 Pro Max и Galaxy Z Fold 3
Автор канала Mrwhosetheboss перечислил лучшие мобильные аппараты 2021 года. В подборку попали 11 устройств.
Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

Блогер Mrwhosetheboss назвал наиболее качественные смартфоны уходящего года. Всего победителей оказалось 11.

1. Vivo X70 Pro+

Лучший смартфон с точки зрения дизайна

По мнению ведущего, лучшим оказался Vivo X70 Pro+. Его очень удобно держать в руке, и за счёт матового покрытия отпечатки пальцев не остаются на корпусе.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

2. Honor 50

Самый уродливый смартфон

Honor 50 был признан победителем из-за странного оформления задней крышки.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

3. iPhone 13 Mini

Самый компактный смартфон

Им стала новинка Apple - iPhone 13 Mini. Привлекает он именно благодаря своим габаритам.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

4. iPhone 13 Pro Max

Лучший смартфон по автономности

Несмотря на не очень большой объём аккумулятора (менее 4500 мА*ч), он способен проработать без подзарядки несколько дней подряд. И это лучшее, что пока что доступно.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

5. Lenovo Legion Duel 2

Лучший смартфон для игр

По производительности он близок к Asus ROG Phone 5s и к тому же стоит от 700 долларов.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

6. Samsung Galaxy Z Fold 3

Лучший складной смартфон

По словам эксперта, это единственный на данный момент складной аппарат, который даёт больше возможностей по сравнению с обычным смартфоном. Необходимо просто решить для себя, хотите ли вы мириться с особенностями модели ради пользования ей.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

7. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Лучший бюджетный смартфон

Стоит он примерно 250 долларов, имеет привлекательный дизайн. хорошую автономность, неплохие стереодинамики, экран с частотой обновления 120 Гц, а ещё действительно качественную камеру.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

8. Google Pixel 6

Лучший смартфон среднего класса

В пределах от 300 до 600 долларов лучшим оказывается Pixel 6. По производительности, функциональности и качеству фото и видео этот смартфон действительно выделяется среди остальных.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

9. Google Pixel 6 Pro

Лучший флагман

Занял эту позицию Pixel 6 Pro. Из его достоинств - качественное программное обеспечение, хороший дисплей. Правда, надо сказать, что по автономности и качеству видео он всё-таки уступает более дорогим устройствам.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

10. Xiaomi Mi 11 Ultra и iPhone 13 Pro Max

Лучший смартфон

Если деньги не имеют значения и нужен мощный аппарат, то подойдёт Xiaomi Mi 11 Ultra или iPhone 13 Pro Max. По характеристикам 11 Ultra схож с Galaxy S21 Ultra, однако по функциональности выигрывает: в том числе благодаря второму дисплею на задней панели. Что касается iPhone 13 Pro Max, то он отличается от 12 Pro Max по большей части только значительно увеличенным временем автономной работы.

1 / 2

11. Google Pixel 6

Лучший смартфон по соотношению цены и качества

Этот аппарат оснащён лучшей камерой за свои деньги. При этом по «начинке» он очень схож с Pixel 6 Pro, который был отмечен в этой подборке как лучший флагманский телефон.

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube
Источник: Mrwhosetheboss
Новости партнеров
Новости партнеров