Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTubeСреди них - iPhone 13 Pro Max и Galaxy Z Fold 3
Блогер Mrwhosetheboss назвал наиболее качественные смартфоны уходящего года. Всего победителей оказалось 11.
1. Vivo X70 Pro+
Лучший смартфон с точки зрения дизайна
По мнению ведущего, лучшим оказался Vivo X70 Pro+. Его очень удобно держать в руке, и за счёт матового покрытия отпечатки пальцев не остаются на корпусе.
2. Honor 50
Самый уродливый смартфон
Honor 50 был признан победителем из-за странного оформления задней крышки.
3. iPhone 13 Mini
Самый компактный смартфон
Им стала новинка Apple - iPhone 13 Mini. Привлекает он именно благодаря своим габаритам.
4. iPhone 13 Pro Max
Лучший смартфон по автономности
Несмотря на не очень большой объём аккумулятора (менее 4500 мА*ч), он способен проработать без подзарядки несколько дней подряд. И это лучшее, что пока что доступно.
5. Lenovo Legion Duel 2
Лучший смартфон для игр
По производительности он близок к Asus ROG Phone 5s и к тому же стоит от 700 долларов.
6. Samsung Galaxy Z Fold 3
Лучший складной смартфон
По словам эксперта, это единственный на данный момент складной аппарат, который даёт больше возможностей по сравнению с обычным смартфоном. Необходимо просто решить для себя, хотите ли вы мириться с особенностями модели ради пользования ей.
7. Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Лучший бюджетный смартфон
Стоит он примерно 250 долларов, имеет привлекательный дизайн. хорошую автономность, неплохие стереодинамики, экран с частотой обновления 120 Гц, а ещё действительно качественную камеру.
8. Google Pixel 6
Лучший смартфон среднего класса
В пределах от 300 до 600 долларов лучшим оказывается Pixel 6. По производительности, функциональности и качеству фото и видео этот смартфон действительно выделяется среди остальных.
9. Google Pixel 6 Pro
Лучший флагман
Занял эту позицию Pixel 6 Pro. Из его достоинств - качественное программное обеспечение, хороший дисплей. Правда, надо сказать, что по автономности и качеству видео он всё-таки уступает более дорогим устройствам.
10. Xiaomi Mi 11 Ultra и iPhone 13 Pro Max
Лучший смартфон
Если деньги не имеют значения и нужен мощный аппарат, то подойдёт Xiaomi Mi 11 Ultra или iPhone 13 Pro Max. По характеристикам 11 Ultra схож с Galaxy S21 Ultra, однако по функциональности выигрывает: в том числе благодаря второму дисплею на задней панели. Что касается iPhone 13 Pro Max, то он отличается от 12 Pro Max по большей части только значительно увеличенным временем автономной работы.
11. Google Pixel 6
Лучший смартфон по соотношению цены и качества
Этот аппарат оснащён лучшей камерой за свои деньги. При этом по «начинке» он очень схож с Pixel 6 Pro, который был отмечен в этой подборке как лучший флагманский телефон.