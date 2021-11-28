Лучшие смартфоны 2021 года по версии обзорщика с 9 млн подписчиков на YouTube

10. Xiaomi Mi 11 Ultra и iPhone 13 Pro Max

Лучший смартфон

Если деньги не имеют значения и нужен мощный аппарат, то подойдёт Xiaomi Mi 11 Ultra или iPhone 13 Pro Max. По характеристикам 11 Ultra схож с Galaxy S21 Ultra, однако по функциональности выигрывает: в том числе благодаря второму дисплею на задней панели. Что касается iPhone 13 Pro Max, то он отличается от 12 Pro Max по большей части только значительно увеличенным временем автономной работы.