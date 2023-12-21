Лучшие смартфоны 2023 года по версии авторитетного американского обзорщика

Лучшие смартфоны 2023 года по версии авторитетного американского обзорщикаВ подборке есть модели на любой вкус
Ведущий YouTube-канала Marques Brownlee перечислил лучшие по самым разным параметрам смартфоны, вышедшие в 2023 году.
Лучший большой смартфон. Samsung Galaxy S23 Ultra. Он оснащён очень ярким экраном с диагональю 6,8 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, внутри смартфона есть место для стилуса. На втором месте в этой номинации оказался OnePlus Open с диагональю почти 8 дюймов в открытом виде.
Лучший компактный смартфон. Asus Zenfone 10. Его дисплей имеет диагональ всего в 5,9 дюйма. Если вы думаете по покупке маленького смартфона, то этот станет одним из лучших аппаратов, которые вы когда-либо покупали. Что касается складных смартфонов небольшого размера, то главным из них будет Samsung Z Flip 5.
Смартфон с лучшей камерой. Apple iPhone 15 Pro. Да, существуют смартфоны, которые делают фото и видео лучше, чем он. Например, при использовании зума. Однако если говорить об общей производительности камер в целом, то iPhone будет победителем. Особенно это касается видеосъёмки.
Смартфон с лучшей ценой. Samsung Galaxy A54. Можно сказать, что это хороший баланс цены и функциональности. Это «середнячок», который ничем особо не выделяется. Просто надёжный смартфон.
Смартфон с лучшей батареей. Apple iPhone 15 Plus. У него определённую роль играет ещё и то, что частота обновления экрана — 60 Гц.
Смартфон с лучшим дизайном. Honor Magic V2. В закрытом виде его толщина составляет менее 10 мм, а это гибкий смартфон. Добавьте к этому ещё 1 ТБ внутренней памяти и зарядку на 60 Вт.
Лучший гибкий смартфон. OnePlus Open. В закрытом виде он больше остальных гибких смартфонов напоминает обычный смартфон. Но вот когда вы открываете его, вы получаете 8-дюймовый дисплей с почти незаметной складкой посередине.
Смартфон, который получил больше всего улучшений. Nothing Phone (2). По сравнению с предшественником у него довольно сильно изменилось программное обеспечение и в целом появилось большое количество новых функций. Основной акцент производитель сделал на эффективности и плавности работы.
Худший смартфон года. Saga Solana Phone. Единственное достоинство этого аппарата — хорошее качество сборки.
Самый ценный смартфон. Google Pixel 8. В этом смартфоне отличная камера, хороший дисплей с частотой обновления 120 Гц, флагманский чип и огромное количество возможностей. Кроме того, производитель обещает семь лет обновлений ПО.