Лучшие смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и Google 2021 года сравнили по качеству камер

Кроп. При обрезке детали лучше всего сохранились на фото, сделанном с Pixel. Действительно, алгоритмы здесь отлично справляются с данной задачей.

Зум-обьективы. Первое место получил iPhone. У него 3-кратный зум, которым, по словам специалиста, довольно тяжело при этом пользоваться.

Ультраширокоугольная камера. А вот по этому критерию однозначно лидера, как отметил Иван, назвать нельзя. По мнению зрителей, однако, с небольшим отрывом побеждает Samsung.

Фото в темноте. Зрители здесь выбрали iPhone в качестве победителя. Но вообще лучше всего с фото при недостаточном освещении получаются на Pixel.

Ночная съёмка. Здесь сравнивались два типа фотографий. Однако зрители в качестве лидеров в каждом случае выделили разные аппараты. В первом это был Xiaomi, а во втором Pixel. А вот, по мнению ведущего, второе фото получилось лучше на iPhone.

Лидирует по качеству фото по результатам сравнения iPhone 13 Pro, на втором месте - Pixel 6 Pro, на третьем - Samsung Galaxy S21 Ultra.

Что касается видеосъёмки, то здесь сравнивались три видео. Оценивались в них цветопередача, работа микрофона, стабилизация, съёмка в ночное время суток.

Цветопередача и работа микрофона. Все четыре модели сделали видео разные. Удивил Ивана Лучкова Pixel: качество съёмки у него оказалось хуже остальных. Другие же смартфоны показали результаты примерно на одном уровне.

Стабилизация. Xiaomi справился со съёмкой при беге отлично, как и Pixel. Чуть похуже оказался Samsung. А вот у iPhone стабилизация не работала вообще, хотя при этом по деталям видео получилось лучше, чем у остальных.