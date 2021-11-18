Лучшие смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и Google 2021 года сравнили по качеству камер

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Лучшие смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и Google 2021 года сравнили по качеству камерВ тройку победителей по фото вошёл Google Pixel 6 Pro
На «Канале Лучкова» на YouTube выяснили, какой телефон - из Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro, Galaxy S21 Ultra, Mi 11 Ultra - делает самые качественные фото и видео.
Ведущий Иван Лучков сопоставил по качеству фотографий и видеороликов четыре популярных «камерафона»: Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro, Galaxy S21 Ultra и Mi 11 Ultra. Их фото и видео сравнивались по нескольким параметрам.
- Цветопередача. Здесь важнее всего были хорошая детализация, яркость и естественность цветов на фото. Согласно зрительским оценкам, побеждает по этому критерию iPhone. Эксперт с этим полностью согласился: действительно на смартфоне Apple фотография цветка получилась самой красивой из всех.
- Детализация и оттенки. Оценивалось то же, что и в первом случае. В помещении при естественном свете лучше всего показалась людям фотография с Samsung. В то же время Ивану вновь больше понравился iPhone.
- Портретная съёмка. Здесь зрители на первое место поставили iPhone.
- Динамический диапазон. Фото делалось в сложных условиях: когда человек стоял спиной к яркому свету и находился как бы в тени. По мнению зрителей, лучше всего с задачей в этом случае справился Pixel. И здесь ведущий тоже согласился с мнением людей.
- Контровой свет. Проверялась работа камер в этом случае по фотографиям архитектуры. Люди здесь отдали первое место Samsung, а эксперт - Pixel.
- Кроп. При обрезке детали лучше всего сохранились на фото, сделанном с Pixel. Действительно, алгоритмы здесь отлично справляются с данной задачей.
- Зум-обьективы. Первое место получил iPhone. У него 3-кратный зум, которым, по словам специалиста, довольно тяжело при этом пользоваться.
- Ультраширокоугольная камера. А вот по этому критерию однозначно лидера, как отметил Иван, назвать нельзя. По мнению зрителей, однако, с небольшим отрывом побеждает Samsung.
- Фото в темноте. Зрители здесь выбрали iPhone в качестве победителя. Но вообще лучше всего с фото при недостаточном освещении получаются на Pixel.
- Ночная съёмка. Здесь сравнивались два типа фотографий. Однако зрители в качестве лидеров в каждом случае выделили разные аппараты. В первом это был Xiaomi, а во втором Pixel. А вот, по мнению ведущего, второе фото получилось лучше на iPhone.
Лидирует по качеству фото по результатам сравнения iPhone 13 Pro, на втором месте - Pixel 6 Pro, на третьем - Samsung Galaxy S21 Ultra.
Что касается видеосъёмки, то здесь сравнивались три видео. Оценивались в них цветопередача, работа микрофона, стабилизация, съёмка в ночное время суток.
- Цветопередача и работа микрофона. Все четыре модели сделали видео разные. Удивил Ивана Лучкова Pixel: качество съёмки у него оказалось хуже остальных. Другие же смартфоны показали результаты примерно на одном уровне.
- Стабилизация. Xiaomi справился со съёмкой при беге отлично, как и Pixel. Чуть похуже оказался Samsung. А вот у iPhone стабилизация не работала вообще, хотя при этом по деталям видео получилось лучше, чем у остальных.
- Ночная съёмка. По этому критерию победителей не оказалось вообще: все аппараты справились с задачей плохо.
Источник: Канал Лучкова