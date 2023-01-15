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09:00, 15 января 2023
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Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Выбирайте любой из них - и не прогадаете

Хотите приобрести недорогой смартфон для ребёнка или для пожилых родственников? Тогда вам поможет эта подборка.

Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Фото: UnGeek

Ведущий канала Quke.ru Андрей в выпуске на YouTube перечислил лучшие на сегодня недорогие смартфоны, которые можно приобрести меньше чем за 10 тысяч рублей.

  1. Xiaomi Redmi 9C. Смартфон с NFC, хорошим экраном и автономностью. Также здесь сносный процессор, поэтому телефон не будет сильно «тупить».
Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей
  1. Samsung Galaxy A03. Он чуть попроще предыдущего варианта. Тем не менее у него всё ещё очень хороший дисплей с диагональю 6,5 дюйма, хорошая автономность. Сам по себе этот смартфон – стабильный. Причём важно брать именно A03, а не A03s, который гораздо хуже.
Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей
  1. Samsung A13. По части камеры и производительности данная модель на ступень выше, чем А03. Здесь даже есть уже поддержка NFC.
Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей
  1. Realme C31. У него по сравнению с С30 всё-таки более-менее неплохой дисплей, дизайн, камеры.
Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей
  1. Infinix Hot 11S, Infinix Hot 10 Play, Infinix Hot 11 Play. Из этих вариантов вы можете брать практически любой. У версий с приставкой Play всё же установлены лучшие дисплеи с разрешением Full HD, причём у многих будет даже частота обновления 90 Гц. Процессор тоже стоит на них довольно мощный.
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  1. Infinix Smart 6, Infinix Smart 6 Plus. Обратите на них внимание, если у вас совсем-совсем мало денег (6–7 тысяч рублей), но хочется приобрести что-то надёжное.
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