Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

09:00, 15 января 2023
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Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублейВыбирайте любой из них - и не прогадаете
Хотите приобрести недорогой смартфон для ребёнка или для пожилых родственников? Тогда вам поможет эта подборка.
Фото: UnGeek
Ведущий канала Quke.ru Андрей в выпуске на YouTube перечислил лучшие на сегодня недорогие смартфоны, которые можно приобрести меньше чем за 10 тысяч рублей.
- Xiaomi Redmi 9C. Смартфон с NFC, хорошим экраном и автономностью. Также здесь сносный процессор, поэтому телефон не будет сильно «тупить».
- Samsung Galaxy A03. Он чуть попроще предыдущего варианта. Тем не менее у него всё ещё очень хороший дисплей с диагональю 6,5 дюйма, хорошая автономность. Сам по себе этот смартфон – стабильный. Причём важно брать именно A03, а не A03s, который гораздо хуже.
- Samsung A13. По части камеры и производительности данная модель на ступень выше, чем А03. Здесь даже есть уже поддержка NFC.
- Realme C31. У него по сравнению с С30 всё-таки более-менее неплохой дисплей, дизайн, камеры.
- Infinix Hot 11S, Infinix Hot 10 Play, Infinix Hot 11 Play. Из этих вариантов вы можете брать практически любой. У версий с приставкой Play всё же установлены лучшие дисплеи с разрешением Full HD, причём у многих будет даже частота обновления 90 Гц. Процессор тоже стоит на них довольно мощный.
- Infinix Smart 6, Infinix Smart 6 Plus. Обратите на них внимание, если у вас совсем-совсем мало денег (6–7 тысяч рублей), но хочется приобрести что-то надёжное.