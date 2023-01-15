Лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Ведущий канала Quke.ru Андрей в выпуске на YouTube перечислил лучшие на сегодня недорогие смартфоны, которые можно приобрести меньше чем за 10 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi 9C. Смартфон с NFC, хорошим экраном и автономностью. Также здесь сносный процессор, поэтому телефон не будет сильно «тупить».