Лучшие смартфоны HONOR, Vivo и Samsung на начало 2025 г. подробно сравнили по качеству камер

Ночью при 5-кратном (на Samsung) и 6-кратном (на Honor) увеличении по цветам лучше показывает себя S24 Ultra, а по деталям — Magic 7 RSR. При этом днём снимки при использовании 10-кратного или 12-кратного зума (на Samsung и Honor соответственно) тоже качественнее выходят на китайском смартфоне.

На основную камеру днём S24 Ultra делает более чёткие и более реалистичные фото по сравнению с Honor. То же самое касается портретных снимков.

С iPhone 16 Pro Max ситуация похожая. Он обрабатывает фото людей намного меньше, чем Honor Magic 7 RSR. При этом у iPhone много шумов.

В ночное время при 10-кратном (Vivo 100 Ultra) и 12-кратном (Magic 7 RSR) увеличении более качественные снимки получаются на Vivo. На портретных снимках обработки снова больше на Honor.