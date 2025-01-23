Телефоны
Опубликовано 23 января 2025, 09:00
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Лучшие смартфоны HONOR, Vivo и Samsung на начало 2025 г. подробно сравнили по качеству камер

И Vivo 100 Ultra стал победителем
В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» эксперт выяснил, как себя показывают в фотосъёмке смартфоны Honor Magic 7 RSR, Magic 7 Pro, Vivo 100 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra.
Лучшие смартфоны HONOR, Vivo и Samsung на начало 2025 г. подробно сравнили по качеству камер
© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Ночью при 5-кратном (на Samsung) и 6-кратном (на Honor) увеличении по цветам лучше показывает себя S24 Ultra, а по деталям — Magic 7 RSR. При этом днём снимки при использовании 10-кратного или 12-кратного зума (на Samsung и Honor соответственно) тоже качественнее выходят на китайском смартфоне.

На основную камеру днём S24 Ultra делает более чёткие и более реалистичные фото по сравнению с Honor. То же самое касается портретных снимков.

С iPhone 16 Pro Max ситуация похожая. Он обрабатывает фото людей намного меньше, чем Honor Magic 7 RSR. При этом у iPhone много шумов.

В ночное время при 10-кратном (Vivo 100 Ultra) и 12-кратном (Magic 7 RSR) увеличении более качественные снимки получаются на Vivo. На портретных снимках обработки снова больше на Honor.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Между Honor Magic 7 RSR и 7 Pro разница совсем небольшая. Она заметна только при увеличении. К примеру, на Magic 7 RSR меньше засветов ночью и чуть лучше детализация.

С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

Вывод

В целом для фотографий лучше всего брать Vivo 100 Ultra. Что касается iPhone и Samsung, то эти устройства в любом случае покупать будут вне зависимости от качества их снимков. При этом скоро выйдет S25 Ultra. Разница между Honor Magic 7 Pro и 7 RSR минимальна и заметна только при 12-кратном увеличении.