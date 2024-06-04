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Телефоны
Опубликовано 04 июня 2024, 05:15
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Лучшие смартфоны Huawei, Samsung, Xiaomi и OnePlus 2024 модельного года сравнили

Кто же оказался лучше?
На YouTube-канале Quke.ru протестировали Huawei Pura 70 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 и выбрали лучший.
Лучшие смартфоны Huawei, Samsung, Xiaomi и OnePlus 2024 модельного года сравнили
© Quke.ru

Насколько хорош Huawei Pura 70 Pro на фоне конкурентов? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала Quke.ru.

Комплектация у Huawei Pura 70 Pro обычная: это чехол, зарядка, кабель. При этом у Samsung S24 Ultra в коробке идёт только смартфон и кабель, чем он и отличается от остальных.

Защита от воды, беспроводная зарядка у Pura 70 Pro есть. Дисплеи у всех смартфонов отличные, проблем с ШИМом и чувствительностью к касанию нет.

Скорость зарядки у Samsung самая низкая: он поддерживает блок питания максимум на 45 Вт, тогда как остальные — на 80 Вт и больше.

Процессор на Galaxy S24 Ultra стоит собственного производства — Exynos. На остальных смартфонах это Snapdragon 8 Gen 3. Работают все устройства быстро, в том числе в играх. Однако сильнее остальных нагревается Xiaomi: до более чем 50 градусов.

По автономности на первом месте стоит Samsung, за ним идёт OnePlus. Xiaomi и Huawei дают примерно одинаковый результат.

У Huawei основной модуль имеет 50 МП с оптической стабилизацией. Есть также у него телефотообъектив с приближением в 3,5 раза, ширик на 13 МП.

Xiaomi 14 Ultra оснащён основной камерой на 50 МП, Samsung S24 Ultra — 200 МП. Телефотомодули у них на 10 и 50 МП соответственно, ультраширик — на 13 МП.

Наконец, у OnePlus 12 основная камера имеет 50 МП с оптической стабилизацией, телевик 64 МП с трёхкратным приближением, ультраширик на 48 МП.

По совокупности фотовозможностей выделяется Samsung. У него действительно крутые дополнительные камеры, в том числе ширик.

Также у Xiaomi 14 Ultra интересные дополнительные модули. К примеру, ширик у этого смартфона лучше остальных, неплохой телевик.

У OnePlus 12 набор дополнительных камер тоже неплох. Что касается Huawei Pura 70 Pro, то у него откровенно слабый ультраширик, а вот телефотомодуль — на уровне остальных устройств.

В целом дневные снимки при хорошем освещении лучше остальных в среднем делает Huawei.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Quke.ru

В ночное время хуже остальных в авторежиме делает фото OnePlus. На третьем месте стоит Samsung, на втором — Huawei, на первом — Xiaomi.

По видеосъёмке лучшими стали Huawei и Samsung, так как они хорошо записывают в 4К. Хорошо справляется и Xiaomi. OnePlus же от них немного отстаёт.

Вывод

Huawei Pura 70 Pro — смартфон, который показывает себя наравне с другими флагманами и в некоторых моментах их даже обходит. Да, у него слабая вибрация, не очень хорошо работает сканер отпечатков пальца. Однако в остальном это наиболее сбалансированное устройство.