Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Vivo сравнили по качеству ночной съёмки

В портретном режиме и при съёмке селфи отлично показали себя Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max, в то время как OnePlus и Samsung были немного хуже.

Что касается использования основного объектива (23 мм), то лидировал здесь Vivo. А вот худшим смартфоном в этом сценарии стал OnePlus.

Широкоугольная камера лучше всего вновь оказалась у Vivo, а хуже всего — у Samsung. По телевику хуже всего себе показал iPhonе, первое же место разделили Vivo и OnePlus.