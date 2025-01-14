Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Vivo сравнили по качеству ночной съёмки

Опубликовано 14 января 2025, 16:301 мин.
Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Vivo сравнили по качеству ночной съёмкиИ iPhone оказался хуже всех
В одном из выпусков на YouTube-канале Techmo выяснили, какой смартфон лучше всего подходит для съёмки в ночное время: Vivo X200 Pro, OnePlus 13, iPhone 16 Pro Max или Galaxy S24 Ultra.
В портретном режиме и при съёмке селфи отлично показали себя Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max, в то время как OnePlus и Samsung были немного хуже.
Что касается использования основного объектива (23 мм), то лидировал здесь Vivo. А вот худшим смартфоном в этом сценарии стал OnePlus.
Широкоугольная камера лучше всего вновь оказалась у Vivo, а хуже всего — у Samsung. По телевику хуже всего себе показал iPhonе, первое же место разделили Vivo и OnePlus.
Вывод
Лучшим смартфоном по качеству ночной съёмки стал Vivo X200 Pro. За ним шёл OnePlus 13, Samsung S24 Ultra. Худшим же выбором для этого сценария оказался iPhone 16 Pro Max.