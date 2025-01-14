Телефоны
Опубликовано 14 января 2025, 16:30
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Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Vivo сравнили по качеству ночной съёмки

И iPhone оказался хуже всех
В одном из выпусков на YouTube-канале Techmo выяснили, какой смартфон лучше всего подходит для съёмки в ночное время: Vivo X200 Pro, OnePlus 13, iPhone 16 Pro Max или Galaxy S24 Ultra.
Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, OnePlus и Vivo сравнили по качеству ночной съёмки
© Techmo

В портретном режиме и при съёмке селфи отлично показали себя Vivo X200 Pro и iPhone 16 Pro Max, в то время как OnePlus и Samsung были немного хуже.

Что касается использования основного объектива (23 мм), то лидировал здесь Vivo. А вот худшим смартфоном в этом сценарии стал OnePlus.

Широкоугольная камера лучше всего вновь оказалась у Vivo, а хуже всего — у Samsung. По телевику хуже всего себе показал iPhonе, первое же место разделили Vivo и OnePlus.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Techmo

Вывод

Лучшим смартфоном по качеству ночной съёмки стал Vivo X200 Pro. За ним шёл OnePlus 13, Samsung S24 Ultra. Худшим же выбором для этого сценария оказался iPhone 16 Pro Max.