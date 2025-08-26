Лучшие смартфоны iPhone, Samsung, Vivo, Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камер

Ширик у iPhone имеет самый большой угол обзора. Но в остальном он плох: по обработке света, детализации, динамическому диапазону, шумам, шарпингу. На удивление хорош ультраширик у Samsung, но у него длительная выдержка и чуть более выраженные блики. Xiaomi и Oppo снимают на ультраширокоугольную камеру одинаково плохо. Что касается Vivo, то он лидирует по всем показателям.

Если говорить об основной камерой ночью, то динамический диапазон хуже всего у iPhone, а лучше всего у Samsung и Vivo. Детализация худшая у S25 Ultra и лучшая у X200 Ultra.

Телевики у Samsung и iPhone слабые, а вот у Vivo этот модуль самый универсальный и выигрышный.

В режиме высокого разрешения самый чёткий снимок обычно выдаёт Vivo. Телевик и ширик у Samsung оказывается лучше по деталям, чем у iPhone, но в целом при приближении лучше всего фотографирует Oppo.

Фото в режиме портрета хуже всего обрабатывают iPhone и Samsung. При этом у iPhone ещё и криво отделяется объект от фона и смазываются снимки в движении.

Вывод

У iPhone самая долгая выдержка, и он мало работает с лицами при помощи алгоритмов. У Samsung ситуация такая же. Китайские же флагманы «рисуют» иногда чересчур активно, что может понравиться не всем. Самая нестабильная цветопередача при съёмке людей и работе со сложными оттенками у Xiaomi, а Vivo в этом случае почти всегда уходит в горчичные тона.

Что касается функций ИИ, то iPhone не умеет ничего, кроме стирания объектов. Да и это у него получается так себе.

По итогам эксперимента лучшее приложение камеры оказалось у Xiaomi, лучшие качество фото, динамический диапазон, портретный режим и возможности ИИ у Vivo, самая удобная работа с ИИ у Samsung. iPhonе же ничем особым не выделился с точки зрения фотосъёмки.