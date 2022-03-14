Лучшие смартфоны Samsung и iPhone в 2022 году сравнили по времени работы от аккумулятора

Новинки Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max имеют немного разные по объёму аккумуляторы. У iPhone ёмкость батареи составляет 4352 мАч, в то время как у Samsung - 5000 мАч. Но действительно ли последняя модель оказывается лучше на практике? Это выяснили эксперты канала PhoneBuff.

В ходе первого теста проверялась работа батареи смартфонов при обычном 60-минутном разговоре. В итоге iPhone за это время потерял 1 процент, а Samsung - 6 процентов.

Далее тестировалось снижение заряда при переписке. В результате оба аппарата потеряли 7 процентов.

Следующим тестом была проверка электронной почты. Вновь заряд обоих смартфонов снизился на 5 процентов.

При работе в браузере Galaxy теряет 9 процентов, а вот iPhone - 7 процентов.

В игровом тесте Samsung теряет аж 17 процентов, в то время как iPhone - 9 процентов.

В остальных тестах Apple iPhone зачастую по автономности также превосходил Samsung Galaxy S22 Ultra.