Лучшие смартфоны Samsung, Sony, Oppo и Vivo сравнили по камерам в 2025 г.

По качеству сверширокоугольной камеры днём в помещении лучшим оказался Oppo X8. Причём у него снимок получился качественнее, чем у X8 Pro.

При 2-кратном зуме в помещении наиболее удачные снимки вышли у X100 Ultra и X200 Pro Mini.

Телевик в дневное время лучше всего работает у S24 Ultra и Vivo X100 Ultra.

Основная камера днём на улице вновь оказалась у X200 Pro Mini. При этом в финал также попали Vivo X100 Ultra и X200 Pro.

Со всеми фотографиями победителей в разных сценариях вы можете ознакомиться ниже.