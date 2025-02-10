Телефоны
Опубликовано 10 февраля 2025, 02:15
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Лучшие смартфоны Samsung, Sony, Oppo и Vivo сравнили по камерам в 2025 г.

И Vivo оказались победителями
На YouTube-канале Mark Victorson выяснили, какие смартфоны снимают фото лучше остальных: Vivo X90Pro+, Vivo X100 Ultra, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Pro Mini, Oppo Find X7 Ultra, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Sony Xperia 1VI.
Лучшие смартфоны Samsung, Sony, Oppo и Vivo сравнили по камерам в 2025 г.
© nextpit

По качеству сверширокоугольной камеры днём в помещении лучшим оказался Oppo X8. Причём у него снимок получился качественнее, чем у X8 Pro.

При 2-кратном зуме в помещении наиболее удачные снимки вышли у X100 Ultra и X200 Pro Mini.

Телевик в дневное время лучше всего работает у S24 Ultra и Vivo X100 Ultra.

Основная камера днём на улице вновь оказалась у X200 Pro Mini. При этом в финал также попали Vivo X100 Ultra и X200 Pro.

Со всеми фотографиями победителей в разных сценариях вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Mark Victorson

Вывод

Vivo X90Pro+ фотографирует очень достойно, по мнению эксперта. Хотя у него на фоне конкурентов слабоваты телевик и сверхширик. Однако основная камера и 2-кратный телефотообъектив лучшие из всех остальных, кроме X100 Ultra. Единственный серьёзный недостаток X90Pro+ - автономность.

Vivo X200 Pro Mini, несмотря на слабые входные данные, фотографирует очень круто. Vivo X200 Pro — практически во всём лучше, чем X100 Ultra. Последний же имеет более качественный телевик для съёмки ночью, чуть более высокую стабильность, чуть лучше 2-кратный зум.

Хуже всего делал снимки Sony Xperia 1VI. По детализации Samsung Galaxy S24 Ultra лучше, однако цвета у него неприятные. Кроме того, у Samsung, чтобы сделать хорошие снимки, нужно знать, что менять в настройках.

Oppo Find X7 Ultra, Find X8, Find X8 Pro очень расстроили. Они дают очень нестабильные цвета, у них проблема с обработкой фото у 8-го поколения, причём базовый Find X8 часто снимал лучше, чем Pro-версия.