Лучшие смартфоны Samsung, Sony, Oppo и Vivo сравнили по камерам в 2025 г.И Vivo оказались победителями
По качеству сверширокоугольной камеры днём в помещении лучшим оказался Oppo X8. Причём у него снимок получился качественнее, чем у X8 Pro.
При 2-кратном зуме в помещении наиболее удачные снимки вышли у X100 Ultra и X200 Pro Mini.
Телевик в дневное время лучше всего работает у S24 Ultra и Vivo X100 Ultra.
Основная камера днём на улице вновь оказалась у X200 Pro Mini. При этом в финал также попали Vivo X100 Ultra и X200 Pro.
Со всеми фотографиями победителей в разных сценариях вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Vivo X90Pro+ фотографирует очень достойно, по мнению эксперта. Хотя у него на фоне конкурентов слабоваты телевик и сверхширик. Однако основная камера и 2-кратный телефотообъектив лучшие из всех остальных, кроме X100 Ultra. Единственный серьёзный недостаток X90Pro+ - автономность.
Vivo X200 Pro Mini, несмотря на слабые входные данные, фотографирует очень круто. Vivo X200 Pro — практически во всём лучше, чем X100 Ultra. Последний же имеет более качественный телевик для съёмки ночью, чуть более высокую стабильность, чуть лучше 2-кратный зум.
Хуже всего делал снимки Sony Xperia 1VI. По детализации Samsung Galaxy S24 Ultra лучше, однако цвета у него неприятные. Кроме того, у Samsung, чтобы сделать хорошие снимки, нужно знать, что менять в настройках.
Oppo Find X7 Ultra, Find X8, Find X8 Pro очень расстроили. Они дают очень нестабильные цвета, у них проблема с обработкой фото у 8-го поколения, причём базовый Find X8 часто снимал лучше, чем Pro-версия.