Лучшие смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и iPhone сравнили по качеству камер

Xiaomi 13 Ultra, Huawei P60 Pro, Samsung S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max - это наиболее популярные на сегодня дорогие смартфоны с отличными камерами. Но какой из них всё-таки лучше выбрать?

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra имеет основную камеру на 50 МП, ультраширик на 50 МП (с углом обзора 122 градуса), телефотообъектив на 50 МП (с 3,2-кратным оптическим зумом), объектив-перископ на 50 МП (с 5-кратным оптическим зумом), селфи-объектив на 32 МП.

Huawei P60 Pro оснащён 48-мегапиксельной основной камерой, ультрашириком на 13 МП (с углом обзора 120 градусов), объективом Periscope Tele на 48 МП, ультраширокоугольной селфи-камерой на 13 МП.

Samsung S23 Ultra обладает основным объективом на 200 МП, ультраширокоугольным на 12 МП (угол обзора - 120 градусов), телефотообъективом с 3-кратным оптическим зумом (10 МП), объективом Periscope Tele на 10 МП (и 10-кратным оптическим зумом), селфи-камерой на 12 МП.

Наконец, iPhone 14 Pro Max отличается основной камерой на 48 МП, ультрашириком на 48 МП (с углом обзора 120 градусов), телефотообъективом на 12 МП (с 3-кратным оптическим зумом), селфи-объективом на 12 МП.

Сначала - о видео с селфи-камеры. Интересно, что на Xiaomi его записывать можно лишь в 1080p 60 к/с, тогда как на остальные смартфоны - в 4К 60 к/с. Лучшая естественная глубина цвета получается при съёмке видео с фронтальной камеры у Samsung, а у Huawei и iPhone - лучшая стабилизация. При этом Huawei не имеет режима портрета в 4К 60 к/с при записи видео на селфи-объектив.

Если сравнивать фотографии на фронтальную камеру, то угол обзора больше всего на Huawei. Samsung выдаёт наиболее естественное и наполненное максимальным количеством деталей фото. Также сверхширокий режим для портретных снимков есть только на S23 Ultra, на этом смартфоне ещё лучшее обнаружение краёв. Однако в целом изображения на нём по сравнению с Huawei выходят размытыми.