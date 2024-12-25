Лучшие смартфоны Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камер

Лучшие смартфоны Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камерFind X8 Pro во многом вырывается вперёд
Обработка ночных снимков у Oppo Find X8 Pro оказалась на высоте. Фотографии стабильно получаются сбалансированными. При этом Xiaomi, например, не всегда может справиться с динамическим освещением, хотя детализация у него лучше.
Главный недостаток Oppo был в том, что он часто на снимках сохранял меньше деталей, чем Xiaomi. Это особенно заметно было при увеличении. В целом же в высоком разрешении Find X8 Pro показывает себя великолепно, но не в ночное время.
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Oppo Find X8 Pro и его программная обработка - это что-то совершенно иное по сравнению с Xiaomi 14 Ultra. Oppo стабильно даёт естественные цвета и хорошую контрастность даже при сложных условиях освещения. Правда, он мог бы делать более качественные снимки с использованием зума.