Лучшие смартфоны Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камер

Обработка ночных снимков у Oppo Find X8 Pro оказалась на высоте. Фотографии стабильно получаются сбалансированными. При этом Xiaomi, например, не всегда может справиться с динамическим освещением, хотя детализация у него лучше.

Главный недостаток Oppo был в том, что он часто на снимках сохранял меньше деталей, чем Xiaomi. Это особенно заметно было при увеличении. В целом же в высоком разрешении Find X8 Pro показывает себя великолепно, но не в ночное время.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.