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Опубликовано 25 декабря 2024, 11:15
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Лучшие смартфоны Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камер

Find X8 Pro во многом вырывается вперёд
В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт показал, как снимают Oppo Find X8 Pro и Xiaomi 14 Ultra.
Лучшие смартфоны Xiaomi и Oppo сравнили по качеству камер
© The Tech Phenomena

Обработка ночных снимков у Oppo Find X8 Pro оказалась на высоте. Фотографии стабильно получаются сбалансированными. При этом Xiaomi, например, не всегда может справиться с динамическим освещением, хотя детализация у него лучше.

Главный недостаток Oppo был в том, что он часто на снимках сохранял меньше деталей, чем Xiaomi. Это особенно заметно было при увеличении. В целом же в высоком разрешении Find X8 Pro показывает себя великолепно, но не в ночное время.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

Вывод

Oppo Find X8 Pro и его программная обработка - это что-то совершенно иное по сравнению с Xiaomi 14 Ultra. Oppo стабильно даёт естественные цвета и хорошую контрастность даже при сложных условиях освещения. Правда, он мог бы делать более качественные снимки с использованием зума.